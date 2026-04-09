International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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09.04.2026 12:03:00
9 International ETFs for Investors Looking Beyond U.S. Stocks
When you want to diversify your portfolio, in order to not have too many eggs in one basket, there are multiple ways to go about it. You can diversify by industry, spreading your hard-earned dollars across, say, energy companies, food companies, pharmaceutical companies, technology companies, and so on. You might also diversify by size, holding some large-cap stocks and small-cap stocks and mid-sized stocks. Another way to diversify is by country.In any economic environment, it's reasonable to park some of your money outside the United States. And right now, it might make even more sense, given our role in global tariff disruptions and geopolitical unrest. If other countries start doing less business with us, American companies might suffer -- while foreign companies take up the slack.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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