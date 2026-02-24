NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.02.2026 13:55:00
9 of the stock market’s 10 most-watched valuation indicators are now in ‘sell’ territory
Indicators are at extremes — stretched valuations are bearish for stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
|
19.02.26
|Ausblick: NOW gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.02.26
|Politics is now driving the dollar (Financial Times)
|
11.02.26
|Disclosure rules for ‘buy now, pay later’ lenders diluted by UK regulator (Financial Times)
|
11.02.26
|Disclosure rules for ‘buy now, pay later’ lenders diluted by UK regulator (Financial Times)
|
03.02.26