Alliance One International Aktie
WKN DE: A14V40 / ISIN: US0187723012
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28.07.2026 20:15:00
9 Words From Jamie Dimon That Should Worry Investors After JPMorgan's Record $21.2 Billion Quarter
JPMorgan Chase (NYSE: JPM) had a blockbuster earnings update, reporting $21.2 billion in net income in the second quarter of 2026. That amounts to $7.70 per share. To be fair, removing one-time items drops that to $6.14 per share, but it was still an impressive showing. CEO Jamie Dimon explained, "These results were the product of a particularly favorable environment with an elevated level of market activity, as well as rigorous execution, years of consistent investment and thoughtful capital deployment." But he said nine other words that should have investors highly worried. Here's what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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