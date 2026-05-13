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13.05.2026 05:49:38

90 statt 100 Gramm - Gericht entscheidet über Milka-Packung

BREMEN (dpa-AFX) - In Bremen entscheidet am Mittwoch (10 Uhr) das Landgericht, ob die neuen Milka-Tafeln Kunden beim Kauf täuschen. Drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung verkündet das Gericht nun seine Entscheidung. Geklagt hat die Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kritisiert, dass die neuen Milka-Tafeln Kunden in die Irre führen. Denn viele wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, zu erkennen ist das an der Verpackung aber kaum.

Da die neue Tafel nur einen Millimeter dünner und das Design der Verpackung fast identisch sei, falle das geringere Gewicht nicht auf, kritisiert die Verbraucherzentrale. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen weist die Kritik zurück. Das Gewicht sei klar auf der Verpackung zu erkennen, heißt es. Nun muss das Gericht entscheiden./fjo/DP/he

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