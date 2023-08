900 Bauprojekte allein im Juli vollendet

111 LTE-Funklöcher gestopft5G-Netz mit mehr als 600 Baumaßnahmen weiter ausgebautZusatz-Netze für Großevents aufgebautTrotz brütender Hitze am Anfang des Monats und strömenden Regens in der zweiten Juli-Hälfte: Auch unter widrigen Wetterbedingungen hat Vodafone sein Mobilfunk-Netz im Juli 2023 massiv ausgebaut. Rund 900 Bauprojekte wurden innerhalb des Monats vollendet, um Funklöcher zu schließen und die Netzkapazitäten im Mobilfunk weiter zu verbessern. Dabei hat Vodafone insgesamt 87 neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen und mit mehr als 800 weiteren Baumaßnahmen wurden das LTE-Netz und das 5G-Netz weiter verstärkt.Funklöcher im Mobilfunk gestopft & 5G-Netz ausgebautInsgesamt 111 der im Juli vollendeten Maßnahmen dienten dazu, LTE-Funklöcher zu beseitigen oder auch Funklöcher im Mobilfunk zu verhindern – etwa durch Neubauten an solchen Standorten, in denen bisherige LTE-Stationen aufgegeben werden mussten. Ein Schwerpunkt des Ausbaus im Juli war der Bau neuer mobiler Datenautobahnen vor Ort: Zwei Drittel der 900 Bauprojekte dienten dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erweitern oder die 5G-Kapazitäten und 5G-Geschwindigkeiten zu erhöhen.Mobilfunk-Netzausbau für wachsenden DatenverbrauchHintergrund der Ausbaumaßnahmen ist weiterhin das Bemühen, den Kunden ein gutes Netz zu bieten – sowie eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr in Deutschland wächst rasant. Mit einer jährlichen Steigerungsrate von mehr als 30 Prozent auch im Juli 2023. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa aus beruflichen Gründen oder um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Medienhäusern zu informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung trägt Vodafone mit seinen Investitionen in den Ausbau des LTE-Netzes und den Aufbau des 5G-Netzes Rechnung.Mobilfunk-Netzausbau: Zusatz-Netze für GroßveranstaltungenZudem hat Vodafone im Juli 2023 bei 20 Großevents wie Parookaville, Deichbrand-Festival, Maschseefest, Travemünder-Woche und der Düsseldorfer Rheinkirmes gezielt Zusatz-Netze aufgebaut, indem mobile Mobilfunk-Stationen mit 20 Meter hohen Masten per LKW zu diesen Veranstaltungen gebracht und in Betrieb genommen wurden. Mit großem Erfolg: Der Datenverkehr auf diesen Events hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Darüber hinaus hat Vodafone im Juli einige Versorgungslücken an Bahnstrecken geschlossen und sein Netz an Autobahnen und Wasserstraßen verstärkt.Wartungsarbeiten an mehr als 2.000 Mobilfunk-Stationen dienten im Juli u. a. dazu, die Notruf-Technologie ‚Advanced Mobile Location‘ (AML) und das Katastrophenwarnsystem ‚Cell Broadcast‘ zu überprüfen: Dank AML wird bei einem Handy-Notruf an die „112“ der genaue Standort des Anrufers automatisch an die Rettungsleitstelle übertragen, sodass die Retter – wie Notärzte und Rettungssanitäter – den Unglücksort sehr schnell finden. Dadurch wird wertvolle Zeit gewonnen – das ist vor allem dann wichtig, wenn es bei einem Unglücksfall auf jede Sekunde ankommt. Und dank der neuen Technologie Cell Broadcast, die in allen 26.800 Mobilfunk-Stationen in Deutschland installiert ist, wird die umliegende Bevölkerung via Smartphone vor Gefahren wie Großbränden, Gasexplosionen, Überflutungen usw. gewarnt.Ausbau im JuniSommer-Offensive beim Mobilfunk-AusbauZum BeitragDer Beitrag 900 Bauprojekte allein im Juli vollendet erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel