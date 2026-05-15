OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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15.05.2026 12:06:32
900-Milliarden-Dollar-Bewertung: Anthropic überholt KI-Platzhirsch OpenAI
Erst fünf Jahre ist es her, dass ehemalige Mitarbeiter von OpenAI das Startup Anthropic gründeten. Mit einer neuen Finanzierungsrunde kann Anthropic seinen Unternehmenswert vervielfachen und am ChatGPT-Macher vorbeiziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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