OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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15.05.2026 12:06:32

900-Milliarden-Dollar-Bewertung: Anthropic überholt KI-Platzhirsch OpenAI

Erst fünf Jahre ist es her, dass ehemalige Mitarbeiter von OpenAI das Startup Anthropic gründeten. Mit einer neuen Finanzierungsrunde kann Anthropic seinen Unternehmenswert vervielfachen und am ChatGPT-Macher vorbeiziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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