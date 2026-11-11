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11.11.2026 06:31:29
908 Devices: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
908 Devices präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
908 Devices vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 19,0 Millionen USD gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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