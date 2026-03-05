|
908 Devices hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
908 Devices präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 17,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,540 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -2,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 56,20 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,63 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
