908 Devices Aktie
WKN DE: A2QK1S / ISIN: US65443P1021
|
10.11.2026 13:20:39
908 Devices Inc. Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - 908 Devices Inc. (MASS) announced Loss for third quarter of -$4.57 million
The company's earnings totaled -$4.57 million, or -$0.11 per share. This compares with -$14.98 million, or -$0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 35.4% to $18.95 million from $14.00 million last year.
908 Devices Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.57 Mln. vs. -$14.98 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.41 last year. -Revenue: $18.95 Mln vs. $14.00 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 68.5 M To $ 70.0 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 908 Devices Inc Registered Shs
|
09.11.26
|Ausblick: 908 Devices legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: 908 Devices informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu 908 Devices Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|908 Devices Inc Registered Shs
|10,31
|-10,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.