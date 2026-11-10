908 Devices Inc. Q3 Loss Decreases

(RTTNews) - 908 Devices Inc. (MASS) announced Loss for third quarter of -$4.57 million

The company's earnings totaled -$4.57 million, or -$0.11 per share. This compares with -$14.98 million, or -$0.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 35.4% to $18.95 million from $14.00 million last year.

908 Devices Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.57 Mln. vs. -$14.98 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.41 last year. -Revenue: $18.95 Mln vs. $14.00 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 68.5 M To $ 70.0 M