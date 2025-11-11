11.11.2025 06:31:28

908 Devices stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

908 Devices ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 908 Devices die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

908 Devices hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.
