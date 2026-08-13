908 Devices stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

908 Devices stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat 908 Devices im vergangenen Quartal 16,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 908 Devices 13,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at