908 Devices zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

908 Devices hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 908 Devices 11,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at