International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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11.10.2026 19:11:26
90s art scene in the UK: An international, edgy trendsetter
The 1990s are remembered for Britpop and provocative fashion, but beyond the nostalgia, it was a decade of cultural experimentation and social change. Tate Britain's new exhibition looks past the familiar icons.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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