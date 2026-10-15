International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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15.10.2026 11:19:26
'90s art scene in the UK: An international, edgy trendsetter
The 1990s are remembered for Brit-pop and provocative fashion, but beyond the nostalgia, it was a decade of cultural experimentation and social change. Tate Britain's new exhibition looks past the familiar icons.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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