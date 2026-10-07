Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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07.10.2026 18:12:38
"911er wird nie elektrisch sein": Porsche soll schrumpfen, damit die Gewinne wachsen
Sparen, wo Kunden es nicht merken, und dort investieren, wo sie es sehen: So beschreibt Porsches Entwicklungschef die neue Strategie. Experten sehen Chancen auf höhere Gewinne. Für das Geschäft in China dürfte das allein aber nicht reichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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