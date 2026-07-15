Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.07.2026 19:53:27
92 Dollar unter Höchstwert: Aktienkurs von SpaceX fällt unter Ausgabepreis
Elon Musk beflügelt mit SpaceX nicht nur Raketen, sondern vor allem Fantasien. Das spiegelt sich auch nach dem Börsengang wider. Zunächst geht es steil bergauf, weil viele Anleger von der Entwicklung des Unternehmens profitieren wollen, trotz mauer Geschäftszahlen. Mittlerweile sinkt der Kurs rapide.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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