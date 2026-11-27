MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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27.11.2026 11:21:13
92 Labour MPs call for Rosebank oilfield to be rejected
Letter addressed to prime minister says approving the project would ‘permanently damage our climate credentials’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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