94. Generalversammlung der Vifor Pharma Gruppe

An der heutigen 94. ordentlichen Generalversammlung der Vifor Pharma AG haben die Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Die Generalversammlung fand erneut entsprechend der Verordnung 3 und dem COVID-19-Gesetz statt und wurde hinsichtlich des aktuellen Stands des Übernahmeangebots von CSL Behring AG bestätigt. Die Aktionäre nahmen ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahr.

Zustimmung der Aktionäre

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Vifor Pharma AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Vifor Pharma Gruppe mit grosser Mehrheit. Zudem wurde der Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung angenommen. Ausserdem erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2021. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 2.00 wurde angenommen; sie wird den Aktionären ab 3. Mai 2022 ausgezahlt.

Wiederwahl des Verwaltungsrats

An der Generalversammlung wurden Jacques Theurillat als Verwaltungsratspräsident sowie die anderen Verwaltungsratsmitglieder, Prof. Hon. Dr. Michel Burnier, Dr. Romeo Cerutti, Dr. Alexandre LeBeaut, Dr. Sue Mahony, Åsa Riisberg und Kim Stratton, in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso wurden die Mitglieder des Vergütungsausschusses, Dr. Sue Mahony (Vorsitzende), Prof. Hon. Dr. Michel Burnier und Dr. Romeo Cerutti bestätigt.

Bedingte Neuwahlen des Verwaltungsrats – Inkrafttreten ab Vollzugsdatum

Darüber hinaus wurden an der Generalversammlung Paul McKenzie (zum Vorsitzenden gewählt), Greg Boss, John Levy, Joy Linton, Markus Stämpfli und Elizabeth Walker bedingt zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern gewählt. Die Wahlen erlangen Wirksamkeit mit dem Vollzugsdatum gemäss den Bedingungen des Übernahmeangebots von CSL Behring AG vom 18. Januar 2022. Greg Boss, Joy Linton und Elizabeth Walker wurden bedingt in den Vergütungsausschuss gewählt.

