NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.10.2026 11:05:50
97 Billion Nvidia Partners Just Got a Strong Buy Endorsement (Hint: It's Not Palantir or Micron)
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been making big bets on promising players in the AI race, and one lesser-known partner is starting to catch Wall Street's attention. Synopsys (NASDAQ: SNPS) is emerging as one of Nvidia's key AI partners, giving investors another way to invest in the AI boom beyond Palantir (NASDAQ: PLTR) and Micron (NASDAQ: MU). That's because Synopsys plays a pivotal yet overlooked role in designing the chips powering the AI boom.
Synopsys is perhaps one of the biggest under-the-radar beneficiaries of the AI build-out. The company provides the electronic design automation (EDA) software that engineers use to simulate and verify complex chips. That means that as AI requires more complex chips, Synopsys's tools are becoming increasingly important for getting those designs from concept to production.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|205,50
|-3,27%
|Palantir
|177,34
|2,38%
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