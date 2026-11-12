Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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12.11.2026 12:07:00
97 Prozent wiederhergestellt: Yandex räumt nach Angriffen Datenverluste ein
In den vergangenen Wochen konnte Yandex mehr als 97 Prozent der Daten aus angegriffenen Rechenzentren wiederherstellen. Der Rest ist unwiderruflich verloren.
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