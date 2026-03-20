Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.03.2026 17:43:19
97 years old and Instagram-ready: Japan's art icon Yayoi Kusama
Yayoi Kusama is reaching 100, but her art and its subject matter remain highly relevant. A retrospective of the Japanese artist's work is on at Cologne's Museum Ludwig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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