Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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21.03.2026 12:47:19

97 years old and Instagram-ready: Japan's art icon Yayoi Kusama

Yayoi Kusama is reaching 100, but her art and its subject matter remain highly relevant. A retrospective of the Japanese artist's work is on at Cologne's Museum Ludwig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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