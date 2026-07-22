Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
22.07.2026 19:20:00
99 von 100 Anfragen abgelehnt: Verpflichtender Mülltransport per Bahn noch nicht auf Schiene
Ab 100 Kilometern müssen Abfälle per Bahn transportiert werden. Die Neos verorten Klientelpolitik der grünen Vorgänger im Ministerium, um die ÖBB-Gütersparte abzusichernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!