AMS 2 - Belakowitsch: 2019 Kürzung um 145 Mio. Euro

FP-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch hat ihre Aussagen zu den AMS-Förderungen am Samstag revidiert. In einer Aussendung sagte sie, dass eine Kürzung um 145 Mio. Euro für 2019 bereits beschlossen sei - "unter Berücksichtigung der guten Konjunktur". Das Budget müsse stets an die jeweiligen Umstände angepasst werden. Wie die Fördermittel bestmöglich verwendet werden, obliege dem AMS-Verwaltungsrat.

