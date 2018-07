ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Gamesa auf 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen von 11,70 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Margen hätten die Erwartungen übertroffen, angetrieben vor allem vom Service-Geschäft des Windturbinenherstellers, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensprognose für die Margen 2019 sähen jedoch bereits anspruchsvoll aus, er rechne mit sinkenden Schätzungen./bek/jha/

Datum der Analyse: 30.07.2018