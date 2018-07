APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Welt stand im Bann der längsten totalen Mondfinsternis des Jahrhunderts

Wien - Die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts hat am Freitag zahlreiche Menschen rund um den Erdball in den Himmel schauen lassen. Während australische Himmelsgucker den Wecker stellen mussten, um den "Blutmond" vor Sonnenaufgang zu sehen, war das seltene Naturschauspiel in Europa an einem lauen Abend zu sehen. Vielerorts, so auch in Wien, verstellten aber Wolken den Blick auf den Mond. In Indien wurden Hindu-Tempel geschlossen, um die angeblich von verdunkelten Himmelskörpern ausgehende negative Energie zu bannen.

Bericht: Erdogan kommt zu Staatsbesuch nach Deutschland

Berlin - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird einem Bericht zufolge im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen. Die Reise Erdogans nach Berlin sei voraussichtlich Ende September geplant, meldete die "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin. Über das genaue Datum werde demnach derzeit noch verhandelt.

Petritsch bezeichnet Doppelpass als "aufgelegtes Eigentor" für Österreich

Wien - Der Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch hat scharfe Kritik an den Doppelpass-Plänen der schwarz-blauen Regierung für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler geübt. "Das ist alles kurzsichtig, undurchdacht und ein aufgelegtes Eigentor", sagte Petritsch der "Wiener Zeitung" (Samstagsausgabe) mit Blick auf die Verstimmung in Italien, mit dem Österreich in der Migrationspolitik eng zusammenarbeiten müsse. "Man hat durch diesen Vorstoß die Südtiroler in eine unangenehme Situation gebracht", fügte er hinzu.

Deutsche Ministerin: US-Sojaimporte bringen Bauern keine Nachteile

Berlin - Die Zusage höherer Sojabohnen-Importe aus den USA durch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird nach Worten der deutschen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner europäische Bauern nicht zusätzlich belasten. Bisher sei Soja aus Südamerika importiert worden, sagte Klöckner der "Passauer Neuen Presse". Der verstärkte Import aus den USA bringe "keinerlei Nachteile für europäische Landwirte". Juncker räumte indes ein, dass er bei diesem Thema auf eigene Faust gehandelt habe. Es habe sich um eine "Eingebung des Moments" gehandelt, um ein Scheitern der Gespräche mit Trump zu verhindern, sagte Juncker am Freitag der ARD. Trump hatte zuvor nämlich massiv eine Einbeziehung der Landwirtschaft in die Handelsgespräche gefordert.

Bayer geht gegen Neonicotinoid-Verbote durch EU vor

Monheim/Leverkusen - Gut zwei Monate nach der Bestätigung von Teilverboten mutmaßlich bienenschädlicher Neonicotinoide durch das Gericht der Europäischen Union hat der deutsche Chemieriese Bayer Berufung gegen das Urteil angekündigt. Dieses könne nämlich über diesen Fall hinaus "weitreichende Konsequenzen" für die Rechtssicherheit von Wirkstoffzulassungen in der EU haben, teilte Bayer am Freitag mit. Allerdings versicherte das Unternehmen, dass es die Entscheidung der EU-Staaten zur Einschränkung des Insektizid-Einsatzes in der Landwirtschaft akzeptiere, auch wenn diese "wissenschaftlich unbegründet" sei.

Fünf Menschen in Texas erschossen - Drei Tote in Altersheim

Corpus Christi - Unter noch ungeklärten Umständen sind am Freitagabend (Ortszeit) in Robstown in Texas mindestens fünf Menschen erschossen worden, unter anderem drei Bewohner eines Altersheims. Nach ersten Medienberichten starben in dem Altersheim zwei Männer und eine Frau, wenig später wurden in einem anderen Gebäude die Leichen von zwei Männern entdeckt. Die beiden Verbrechen seien miteinander verbunden. Die Bedrohung sei inzwischen "neutralisiert" worden, hieß es ohne nähere Hinweise auf den oder die Schützen. Das Heim in Robstown, unweit von Corpus Christi am Golf von Mexiko, wurde kurz danach evakuiert.

Kleinflugzeug landete auf Stadtautobahn in Chicago

Chicago - Bei einsetzendem Abendverkehr hat ein Pilot am Freitag eine spektakuläre Notlandung mit einem Kleinflugzeug auf einer Stadtautobahn in Chicago hingelegt. Der Pilot hatte zuvor einen Motorschaden gemeldet, den Weg zum Midway-Flughafen aber nicht mehr geschafft. Unmittelbar vor dem Aufsetzen unterflog die Maschine vom Typ Ercoupe 415 nach Medienberichten noch eine Autobahnbrücke. Die beiden Männer in der Maschine sowie die überraschten Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Salzburger Festspiele: Durchwachsene Aufnahme der "Zauberflöte"

Salzburg - Großer Jubel und einige Buhs für "Die Zauberflöte": Mit Mozarts Märchenoper ist am Freitagabend die große Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele 2018 über die Bühne gegangen. Die Fassung des Stoffes durch Regisseurin Lydia Steier nahm das Festivalpublikum durchwachsen auf. 12,01 Minuten dauerte der Premierenapplaus im Großen Festspielhaus, wobei es für Steier auch Buhs gab. Die in Berlin lebende US-Amerikanerin hatte auf optische Opulenz ohne inhaltlichen Tiefgang gesetzt, auch der musikalische Teil war nicht makellos. Immerhin ging die Premiere vor geballter Politprominenz über die Bühne, im Publikum saß auch die britische Premierministerin Theresa May.

(Schluss) vos