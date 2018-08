APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Venezuelas Präsident Maduro überstand Attentatsversuch unversehrt

Caracas - Venezuelas Machthaber Nicol�s Maduro hat einen Anschlag während einer Militärparade unversehrt überstanden. Dies teilte Informationsminister Jorge Rodr�guez am Samstagabend in der Hauptstadt Caracas mit. Sieben Soldaten seien verletzt worden. Bei der Übertragung im Staatsfernsehen war zuvor eine Explosion während der Rede Maduros vor Tausenden Soldaten zu hören gewesen. Maduro bezichtigte seinen kolumbianischen Amtskollegen Juan Manuel Santos der Urheberschaft des Attentatsversuchs gegen ihn. Mehrere Täter seien gefasst worden. Es gebe zudem Hinweise, dass einige Finanziers und Planer des Anschlags in Florida lebten.

Türkischer Außenminister lobt Kneissl und kritisiert Kurz

Alanya - Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu hat am Samstag in einer Rede Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) gelobt und zugleich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritisiert. Kneissl attestierte er, eine Freundin der Türkei zu sein. "Aber dann komm und schau dir ihren Bundeskanzler an", so Cavusoglu in Alanya bei einer Parteiveranstaltung. Es gehe ja nicht um Spielereien, sondern um ernste Sachen. "Er redet alle Augenblicke von der Türkei. Da gibt es einen Grund. Da gibt es eine Krankheit. Da gibt es einen Rassismus, eine Islamfeindlichkeit, eine Türkei-Feindlichkeit, dass sie über die Türkei reden und daraus Profit schlagen wollen", sagte Cavusolglu.

Brexit - Britischer Handelsminister wirft EU Unnachgiebigkeit vor

London/Brüssel - Die EU treibt nach Ansicht des britischen Handelsministers Liam Fox Großbritannien in einen ungeordneten Brexit. Die Unnachgiebigkeit der EU-Kommission führe wohl dazu, dass kein Vertrag zustande kommen werde, sagte Fox der "Sunday Times". Großbritannien habe die Basis für den Austritt aus der EU dargelegt. Es sei an der EU zu entscheiden, ob sie ideologische Reinheit der Realwirtschaft vorziehe. Großbritannien tritt voraussichtlich Ende März 2019 aus der Europäischen Union aus. Nach wie vor ist aber unklar, wie die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU künftig gestaltet werden.

Erneut Proteste in mehreren Städten im Iran

Teheran - Im Iran ist es am Samstag in mehreren Städten den fünften Tag zu vereinzelten Protesten gegen die Führung gekommen. Hunderte Demonstranten versammelten sich staatlichen iranischen Nachrichtenagenturen und Informationen aus den sozialen Medien zufolge in Teheran, Shiras, Karaj und Ghom. Die Menschen protestierten gegen gestiegene Lebenshaltungskosten. Die hohe Inflation geht auch auf den Verfall der Landeswährung Rial wegen der angedrohten US-Sanktionen zurück, die von Dienstag an wieder gelten sollen. Die Kundgebungen schlugen aber auch um in Proteste gegen Korruption und gegen die Regierung. Bei den jüngsten Unruhen gab es bereits einen ersten Todesfall.

Drusen protestieren in Israel gegen umstrittenes Nationalstaatsgesetz

Tel Aviv- Zehntausende Drusen haben in Tel Aviv gegen das umstrittene israelische Nationalstaatsgesetz demonstriert. Nach israelischen Medienberichten marschierten rund 50.000 Demonstranten am Samstagabend durch die Stadt. Die Drusen sehen sich durch ein im Juli verabschiedetes umstrittenes Gesetz diskriminiert, das Israel als "Nationalstaat des jüdischen Volkes" definiert, in dem allein Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben. In dem Gesetz wird zudem Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärt. Rund 17,5 Prozent der gut acht Millionen Israelis sind Araber, 130.000 gehören der religiösen Minderheit der Drusen an.

Schon 33 Ebola-Tote im Kongo befürchtet

Kinshasa - Der neue Ausbruch der gefährlichen Ebola-Krankheit in einem Konfliktgebiet im Osten des Kongos hat nach neuesten Zahlen der Gesundheitsbehörden des Landes möglicherweise bereits 33 Menschenleben gefordert. Von diesen Fällen seien 13 bestätigte Ebola-Opfer, die übrigen Toten galten vorerst als Verdachtsfälle. In den Krisengebieten um die Städte Beni und Mangina sollte möglichst bald Impfstoff verteilt werden. Der erste Fall wurde Ende Juli bekannt, nur wenige Tage, nachdem die Gesundheitsbehörden den vorherigen Ebola-Ausbruch im Westen des Landes für beendet erklärt hatten.

AKH gibt vorerst keine Informationen zu Zustand von Lauda

Wien - Wie die Tageszeitung "Österreich" in ihrer Sonntagausgabe berichtet, soll Formel-1-Legende Niki Lauda nach seiner Lungentransplantation bereits Samstagmittag aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht sein. Die Ärzte im Wiener AKH hätten ihren 69-jährigen Patienten auch schon extubiert. Lauda könne nun wieder selbstständig atmen, schrieb das Blatt. Vonseiten des AKH gibt es dieses Wochenende keine weiteren Informationen zu Laudas Gesundheitszustand, wie es auf APA-Anfrage hieß. Erst am Montag sollen die Medien informiert werden, sofern der Patient damit einverstanden sei.

Basketball-Legende Jordan und First Lady unterstützen James im Streit mit Trump

Washington - Basketball-Legende Michael Jordan hat im verbalen Schlagabtausch zwischen NBA-Superstar LeBron James und US-Präsident Donald Trump Stellung bezogen. Der frühere Starspieler der Chicago Bulls und aktuelle Teambesitzer der Charlotte Hornets aus der nordamerikanischen Profi-Liga ließ verlauten, dass er aufseiten des 33-jährigen James stehe. "Er betreibt großartige Arbeit in seiner Gemeinde". Auch First Lady Melania Trump scheint von James wohltätiger Arbeit angetan zu sein. "Es sieht so aus, als ob LeBron James daran arbeitet, im Namen unserer nächsten Generation Gutes zu tun", teilte sie mit. In seiner Heimatstadt Akron im US-Bundesstaat Ohio eröffnete James erst kürzlich eine Schule für benachteiligte Kinder. Trump hatte sich am Vortag abfällig über James geäußert, da dieser die Politik des US-Präsidenten in einem TV-Interview kritisiert hatte.

(Schluss) ed