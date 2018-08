APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Konservativer Duque als neuer Präsident Kolumbiens vereidigt

Bogota - Ivan Duque hat seinen Amtseid als neuer Präsident Kolumbiens abgelegt. Der konservative Politiker übernahm am Dienstag die Regierungsgeschäfte von seinem Vorgänger Juan Manuel Santos. Zehn Staats- und Regierungschefs sowie Delegationen aus 17 Ländern nahmen an der Amtseinführung im historischen Zentrum der Hauptstadt Bogota teil. Duque war Mitte Juni zum Nachfolger von Friedensnobelpreisträger Santos gewählt worden. Der 42-Jährige will den Friedensvertrag mit der linken Guerillaorganisation FARC ändern.

Venezuela will Oppositionelle nach Anschlag vor Gericht bringen

Caracas - Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro will die dem Präsidenten ergebene verfassunggebende Versammlung Abgeordnete der Opposition vor Gericht bringen. Bei einer für Mittwoch angekündigten Sitzung soll demnach die Immunität der Oppositionspolitiker aufgehoben werden. Maduro selbst erklärte in den Staatsmedien, der im Exil lebende frühere Parlamentspräsident Julio Borges sowie der Oppositionsabgeordnete Juan Requesens seien in das mutmaßliche Attentat verwickelt.

USA erheben am 23. August neue Strafzölle gegen China

Washington/Peking - Im Handelskonflikt mit China wollen die USA am 23. August neue Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar (13,86 Mrd. Euro) erheben. Die Liste mit betroffenen Produkten sei fertiggestellt worden, teilte der Handelsbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, mit. Am 6. Juli waren bereits US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von rund 34 Milliarden US-Dollar in Kraft getreten.

Aufregung um Tesla - Musk erwägt, Firma von der Börse zu nehmen

New York/Palo Alto - Tesla-Chef Elon Musk spielt mit dem Gedanken, den Elektroautobauer von der Börse zu nehmen. Der Tech-Milliardär sorgte am Dienstag zunächst mit einer Serie von Tweets für große Aufregung auf dem Aktienmarkt. Musk teilte überraschend mit, zu erwägen, Tesla bei einem Aktienkurs von 420 US-Dollar (363,86 Euro) zu privatisieren. Die Finanzierung sei gesichert, hieß es weiter.

Asyl: Kneissl verteidigt Abschiebung von Lehrlingen

Außen- und Integrationsministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Dienstag die Abschiebung von Lehrlingen während ihrer Ausbildung verteidigt. In der "ZiB2" bekräftigte sie ihre Position und verwies auf die Durchsetzung des Asylrechts. Arbeitgeber sollten sich bei der Aufnahme von Lehrlingen an jenen mit Bleiberecht bzw. einem positiven Asylbescheid im Alter von 15 bis 25 Jahren orientieren. Unter den anerkannten Flüchtlingen zähle man rund 31.000 Arbeitslose, gab die Ministerin zu bedenken.

Nach Brand an deutscher ICE-Strecke: Fernverkehr rollt wieder

Siegburg - Nach einem Großbrand an der ICE-Strecke in der deutschen Stadt Siegburg mit zahlreichen Verletzten ist der Fernverkehr am frühen Mittwochmorgen wieder aufgenommen worden. Wann die wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt auch wieder für den Regionalverkehr freigegeben werden kann, sei noch unklar, sagte ein Bahnsprecher. Bei dem Brand am Dienstag waren 32 Menschen verletzt worden, wie ein Sprecher der Leitstelle Rhein-Sieg-Kreis am frühen Mittwochmorgen sagte.

Europäischer Gerichtshof stärkt Urheberrecht im Internet

Brüssel/Wien/Luxemburg - Im Internet frei zugängliche Fotos dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht ohne Zustimmung des Fotografen auf anderen Websites gezeigt werden. Die Richter stellten sich damit am Dienstag im Streit um ein Bild, das eine Schülerin in Nordrhein-Westfalen auf die Homepage ihrer Schule gestellt hatte, auf die Seite des Fotografen.

(Schluss) mp/ck