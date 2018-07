APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00

Erste Entwürfe für Lehrpläne von Deutsch-Förderklassen

Wien - Die im Herbst startenden Förderklassen für Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen nehmen Gestalt an. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat nun die Entwürfe für die ersten Lehrpläne in den einzelnen Schultypen in Begutachtung geschickt (Fristende: 24. August). Besuchen müssen die Deutschklassen jene Kinder, die dem Unterricht aufgrund sprachlicher Probleme nicht ausreichend folgen können. Wie bereits angekündigt, ist die Anwendung der Pläne im Schuljahr 2018/19 noch nicht verpflichtend.

Vilimsky: "Habe Juncker nicht zu einem Säufer ernannt"

Wien/Brüssel - Der Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament Harald Vilimsky hat seine Kritik an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker neuerlich bekräftigt, wobei er in der Tageszeitung "Österreich" betonte, Juncker "nicht zu einem Säufer ernannt" zu haben. "Was mich so stört an der Person Juncker, ist die Art seines Auftritts." Vilimsky weiter: "Wenn internationale Staatschefs zu Gast sind, wackelt er mit der Krawatte, gibt leichte Ohrfeigen". Die folgende Kritik von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an ihm sieht der FPÖ-Generalsekretär als "Orden".

Trump "ohne Vorbedingungen" zu Treffen mit Rouhani bereit

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten dazu bereit, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Rouhani zu treffen. Er stelle für eine solche Begegnung auch "keine Vorbedingungen", sagte Trump am Montag in Washington. US-Außenminister Mike Pompeo relativierte umgehend die Aussagen Trumps, Teheran müsste vor einem etwaigen Gespräch zustimmen, ein Abkommen abschließen zu wollen, das die Entwicklung von Atomwaffen "tatsächlich" verhindere. Ein Berater Rouhanis verlangte indes, die USA müssten sich zum aktuellen Atomvertrag, aus dem sie im Mai ausgestiegen waren, bekennen.

Italienisches Schiff brachte gerettete Migranten nach Libyen

Rom - Ein italienisches Schiff hat nach der Rettung von 108 Migranten an Bord eines Schlauchbootes die Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht. Das Schiff erhielt nach der Rettung der Migranten von der italienischen Küstenwache die Anweisung, sich mit den libyschen Behörden abzusprechen. "Es handelt sich um eine präzedenzlose Verletzung der internationalen Gesetzgebung, die Asylrecht garantiert und Libyen laut der Genfer Menschenrechtskonvention nicht als sicheren Hafen betrachtet", berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Dienstag.

Klage gegen Veröffentlichung von Waffenplänen für 3D-Drucker

Washington - In den USA wächst der Widerstand gegen die bevorstehende Veröffentlichung von Plänen im Internet für die Herstellung von Schusswaffen auf 3D-Druckern. Der Generalstaatsanwalt des US-Staats Washington, Bob Ferguson, teilte am Montag (Ortszeit) mit, er verklage die Regierung von US-Präsident Donald Trump vor einem Bundesgericht in Seattle. Die Klage richtet sich gegen einen außergerichtlichen Vergleich, den die US-Regierung mit der Organisation Defense Distributed geschlossen hat. Der Organisation wird damit die Veröffentlichung von Waffen-Plänen für 3D-Drucker erlaubt.

Modekette Vögele meldet Insolvenz an

Wien/Kalsdorf - Die Modekette Charles Vögele Austria mit Sitz in Kalsdorf bei Graz hat am Landesgericht Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Insolvenzursachen liegen in Umsatzeinbrüchen und in der Insolvenz der schweizerischen Muttergesellschaft, sagte Kreditschützer Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform zur APA. Von der Insolvenz sind laut Creditreform 711 Arbeitnehmer betroffen. Auf der Firmenwebsite sind derzeit nur mehr 83 Filialen angeführt.

Gasflasche geriet in Wiener Neustadt in Brand

Wiener Neustadt - In einer Wiener Neustädter Metallverarbeitungsfirma ist am Montag eine Acetylengasflasche in Brand geraten. Arbeiter bekämpften die Flammen mittels Handfeuerlöscher. Wegen der Explosionsgefahr wurde ein Wohnhaus in der Nähe evakuiert. Die Feuerwehr kühlte die undichte Flasche mit Wasserwerfern. Die Cobra wurde verständigt, um die Flasche ohne Gefährdung von Einsatzkräften aus der Ferne aufzuschießen. Eine spezielle Munition bewirkte anschließend ein kontrolliertes Abbrennen des austretenden Gases.

19-Jähriger ertrank beim Schwimmen in Oberösterreich

Attersee/Kleinzell im Mühlkreis - Ein 19-Jähriger ist am Montag in der Naturbadeanlage "Resilake" in Kleinzell im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ertrunken. Gegen 14.00 Uhr schwammen er und drei Freunde etwa 20 Meter vom Ufer weg, der 19-Jährige kehrte aber offenbar wieder in Richtung Steg um. Seine Freunde sahen das und glaubten, dass er aus dem Wasser gestiegen sei, berichtete die oö. Polizei. Als sie ihn anschließend nicht fanden, schlugen sie Alarm. Rettungstaucher fanden den leblosen Körper des 19-Jährigen in rund 15 Metern Tiefe nahe der Einstiegsstelle.

