APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Bericht: Präsident von Ecuador will Assange Asyl entziehen

Quito/London - Ecuador könnte laut einem Medienbericht WikiLeaks-Gründer Julian Assange der Londoner Botschaft des Landes verweisen und ihn den britischen Behörden übergeben. Präsident Lenin Moreno wolle in nächster Zeit eine entsprechende Vereinbarung mit Großbritannien aushandeln und Assange das Asyl entziehen, berichtete der Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald am Samstag auf der Website "The Intercept". Assange lebt seit gut sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London.

Israel brachte syrische Weißhelme in Sicherheit

Jerusalem/Amman - In einer Hilfsaktion hat Israel mehrere hundert syrische Weißhelme und deren Familien aus Syrien in Sicherheit gebracht. Wie der israelische Armeerundfunk am Sonntag meldete, wurden rund 800 Syrer nach Israel geholt und dann nach Jordanien weitergeleitet. Jordanien erklärte unmittelbar darauf, die Menschen würden nun nach Deutschland, Kanada und Großbritannien gebracht. Die Hilfsorganisation der syrischen Weißhelme kümmert sich im Kriegsgebiet um die Bergung von Menschen aus zerstörten Gebäuden.

Korruptionsaffäre um Altkönig Juan Carlos spitzt sich zu

Madrid - Die spanische Justiz hat in einer Korruptionsaffäre um Altkönig Juan Carlos Ermittlungen eingeleitet. Ein Richter am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid habe den früheren Polizeioffizier Jose Manuel Villarejo zu einer Anhörung vorgeladen, berichteten verschiedene Medien. Bei der Affäre geht es um Tonaufnahmen eines Gesprächs zwischen Villarejo, einem zweiten Mann und einer engen Bekannten von Juan Carlos, bei dem die Frau den Monarchen der Korruption und der Geldwäsche beschuldigt.

Niessl fordert von Regierung Taten in Migrationsfrage

Wien - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl fordert von der Bundesregierung während der EU-Ratspräsidentschaft mehr Anstrengung bei der Entschärfung des Migrationsproblems. "Dass wir eine europäische Lösung brauchen, wird seit drei Jahren diskutiert. Es wird viel geredet, es gibt wöchentlich einen neuen oder alten Vorschlag, und es wird wenig umgesetzt", kritisierte Niessl im APA-Interview. Der Landeshauptmann befürchtet, dass es am Ende von Österreichs EU-Vorsitz "wieder nichts Substanzielles" geben werde.

Schütze in US-Supermarkt von Polizei überwältigt

Los Angeles - In Los Angeles im US-Staat Kalifornien hat sich am Samstag ein bewaffneter Mann in einem Supermarkt verbarrikadiert und offenbar eine Frau erschossen. Die Polizei konnte den Verdächtigen nach eigenen Angaben festnehmen. Den Behörden zufolge hatte der Mann zuvor bei einem Familienstreit auf seine Großmutter und eine weitere Frau geschossen und fuhr dann zu dem Supermarkt.

Auto krachte in Wiener Hotel Hilton: Fünf Schwerverletzte

Wien - Bei einem spektakulären Verkehrsunfall ist Sonntag früh ein Auto in die Hinterseite des Wiener Hotels Hilton beim Stadtpark gekracht. Alle fünf Insassen, zwei Männer und drei Frauen, wurden verletzt. Sie dürften schwere Kopfverletzungen und innere Verletzungen erlitten haben. Der Fahrer des schwarzen Autos dürfte alkoholisiert und auf der regennassen Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen sein. Das Unfallauto wurde komplett zerstört.

Zahlreiche Unwettereinsätze in Niederösterreich

Krems/Bruck a.d. Leitha - Unwetter haben am Samstagnachmittag und -abend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Niederösterreich geführt. Die Einsatzkräfte meldeten Auspumparbeiten und Sturmschäden in den Bezirken Krems-Land, Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf, Bruck a.d. Leitha und Baden. Straßen und Keller wurden überflutet. Auf der B217 stand das Wasser laut ORF Niederösterreich bis an die Gehsteigkante hoch.

Zusatzkonzert von Paul McCartney am 6. Dezember in Wien

Wien - Da musste man wirklich auf Zack sein: Binnen 20 Minuten nach Vorverkaufsstart war das Konzert von Paul McCartney am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle ausverkauft. Wer leer ausging, bekommt nun eine zweite (und letzte) Chance. Wie der Veranstalter mitteilte, wird der Ex-Beatle am 6. Dezember eine Zusatzshow spielen. Der Vorverkauf dafür beginnt am kommenden Donnerstag um 9.00 Uhr.

