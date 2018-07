APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Tote und Hunderte Vermisste nach Dammbruch in Laos

Vientiane - Nach einem Dammbruch im südostasiatischen Laos gibt es Tote und Hunderte Vermisste. Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu sei gebrochen und habe die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des autoritär regierten Landes am Dienstag.

Mindestens 50 Menschen starben bei Waldbränden in Griechenland

Athen - Die schweren Waldbrände in Griechenland haben verheerende Folgen. Mindestens 50 Leichen hatten Rettungskräfte nahe der Hafenstadt Rafina im Osten Athens bis Dienstag früh bereits entdeckt. Unter ihnen seien viele Kinder, berichtete das Staatsfernsehen ERT. Mehr als 150 Menschen wurden verletzt. Viele schweben in Lebensgefahr. "Es ist eine nationale Tragödie", sagte Innenminister Panos Skourletis.

Neue Runde in verbalem Schlagabtausch zwischen Iran und USA

Teheran - Die wechselseitigen Drohungen zwischen den USA und dem Iran gehen in eine neue Runde. Der iranische Außenminister Javad Zarif erklärte am Montagabend über Twitter, sein Land lasse sich von dem "Geheul" von US-Präsident Donald Trump nicht beeindrucken. Den Iran gebe es seit Jahrtausenden und er habe den Untergang von Imperien gesehen, schrieb Zarif. Wortgleich wie zuvor Trump und ebenfalls in Großbuchstaben fügte Zarif eine Warnung hinzu: "Sei vorsichtig". Trump hatte im Vorfeld via Twitter den Ton gegenüber der Islamischen Republik deutlich verschärft.

Ab August Tempo 140 auf zwei Abschnitten der Westautobahn erlaubt

Wien - Ab August ist auf zwei Abschnitten der Westautobahn (A1) Tempo 140 erlaubt. Auf rund 88 Kilometern zwischen Melk und Oed in Niederösterreich sowie auf den bereits bekannten 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt in Oberösterreich wird die höchstzulässige Geschwindigkeit um zehn km/h angehoben. Das neue Tempolimit gilt für beide Fahrtrichtungen, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Dienstag.

Erster Prozess um BP-Wahl-Unregelmäßigkeiten in Kärnten

Klagenfurt/Villach - Am Landesgericht Klagenfurt startet am Donnerstag der erste Prozess, der die Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidenten-Stichwahl im Mai 2016 zum Thema hat. Bei der für Donnerstag und Freitag angesetzten Verhandlung müssen sich der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und neun weitere Personen verantworten. Die Unregelmäßigkeiten passierten allesamt rund um die dann aufgehobene Stichwahl.

Kompatscher warnt vor Komplexität bei Doppelpassregelung

Wien/Bozen - Für den Südtiroler Landeshauptmann Kompatscher (SVP) ist die Frage nach der Anspruchsberechtigung bei den österreichischen Plänen der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler komplex. Es könnte "zu wenig sein", sich allein auf die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, die "nicht unbedingt eine Wahrheitserklärung" sei, zu beziehen, gab Kompatscher zu bedenken. Außenministerin Kneissl (FPÖ) betonte unterdessen, dass Österreich großen Wert darauf lege, die Pläne mit Italien abzustimmen.

Schütze von Toronto litt laut Familie an Psychose

Toronto - Nach der Identifizierung des Todesschützen von Toronto rätselt die Polizei weiter über die Motive des Mannes. Polizeichef Mark Saunders sagte, es werde weiter in alle Richtungen ermittelt und kein Motiv werde ausgeschlossen. Die Familie des Todesschützen teilte dem kanadischen Sender CBC in einem Statement mit, der 29-Jährige habe sein Leben lang schwere psychische Probleme gehabt und an Depressionen und Psychosen gelitten.

1.000 Tonnen Müll an Strand in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Umweltschützer, Einsatzkräfte und freiwillige Helfer haben in der Dominikanischen Republik rund 1.000 Tonnen Müll an einem Strand eingesammelt. Der auch bei Touristen beliebte Strand Playa de Montesinos in Santo Domingo war am schwersten von einem Müllteppich betroffen, wie das Büro des Bürgermeisters der Hauptstadt des Landes am Montag mitteilte. Die Reinigungsarbeiten sollten bis Dienstag abgeschlossen werden. Am Strand Fuerte de San Gil werde noch Unrat eingesammelt.

