APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts bannte Welt

Wien/Österreich-weit - Die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts hat am Freitag zahlreiche Menschen rund um den Erdball in den Himmel schauen lassen. In Europa war das seltene Naturschauspiel an einem lauen Abend zu sehen. Vielerorts, so auch in Wien, verstellten aber Wolken den Blick. Von etwa 21.30 Uhr bis gegen 23.15 Uhr war die Scheibe des Vollmonds in Mitteleuropa in ein rötliches Licht getaucht. Mit einer Gesamtdauer von 103 Minuten war die Phase der totalen Verfinsterung außergewöhnlich lang.

Liste Pilz kritisiert Pendlerpauschale für Spitzenverdiener

Wien - Die Liste Pilz stößt sich an der derzeitigen Praxis bei der Pendlerpauschale. Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage entfielen 2017 auf Einkommen über 100.000 Euro 3,4 Prozent der ausbezahlten Gesamtsumme. Klubobmann Rossmann hinterfragt, ob derartige Steuererleichterungen für Spitzenverdiener notwendig sind. Er fordert eine "zukunftsfähige Gestaltung" der finanziellen Unterstützung von Pendlern, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Klimaziele.

Opferzahl nach Waldbränden in Griechenland stieg auf 88

Athen - Bei den verheerenden Bränden in Griechenland sind mindestens 88 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichtete das Staatsradio (ERT) am Samstag unter Berufung auf die Behörden. Zehn Menschen befanden sich in Lebensgefahr, viele würden noch vermisst, hieß es. Die Polizei ging davon aus, dass die Identifizierung der Leichen in den Labors mehrere Tage dauern werde.

Aktionär verklagt Facebook nach Kurseinbruch

Menlo Park - Nach dem heftigen Kursabsturz der Aktie verklagt ein Anteilseigner das soziale Netzwerk Facebook und seinen Chef Mark Zuckerberg in einem Bundesgericht in Manhattan. Die Klage wirft Facebook und Zuckerberg vor, gegen Kapitalmarktrecht verstoßen zu haben. Der Aktionär strebt eine Sammelklage an und fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Die Aktie des Internet-Netzwerkes war am Donnerstag um rund 19 Prozent eingebrochen, eine milliardenschwere Kapitalvernichtung folgte.

Ermittlungen in Italien gegen deutsche Flüchtlingsretter

Berlin/Rom - Italien geht einem Medienbericht zufolge verschärft gegen private Seenotretter vor. Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani hat laut dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" Ermittlungen gegen mehr als 20 Helfer wegen des Verdachts der Unterstützung illegaler Migration nach Italien aufgenommen. Betroffen sind demnach Mitglieder der Organisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "Save the Children". Die neue italienische Regierung wehrt sich seit Wochen gegen die Aufnahme geretteter Flüchtlinge.

Drei Verkehrstote auf Oberösterreichs Straßen

Kefermarkt/Bad Leonfelden/Burgkirchen - Bei Verkehrsunfällen sind am Freitag in Oberösterreich ein Fußgänger und zwei Motorradlenker ums Leben gekommen. In Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde ein 77-jähriger Mann von einem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Ebenfalls tödlich endete wenige Stunden später der Zusammenstoß eines Mofas mit einem Motorrad in Kefermarkt. Der 38-jährige Motorradlenker kam dabei ums Leben. In Burgkirchen (Bezirk Braunau am Inn) stieß ein 51-jähriger Motorradfahrer mit einem Pkw zusammen und starb.

Fünf Menschen in Texas erschossen - Drei Tote in Altersheim

Corpus Christi - Unter noch ungeklärten Umständen sind am Freitagabend in Robstown in Texas mindestens fünf Menschen erschossen worden, darunter drei Bewohner eines Altersheims. Nach ersten Medienberichten starben in dem Altersheim zwei Männer und eine Frau, wenig später wurden in einem anderen Gebäude die Leichen von zwei Männern entdeckt. Die beiden Verbrechen seien miteinander verbunden. Die Bedrohung sei inzwischen "neutralisiert" worden, hieß es ohne nähere Angaben. Das Heim wurde evakuiert.

Pilot und drei Passagiere starben bei Flugzeugabsturz im Wallis

Sitten - Das Flugzeug, das am Freitagnachmittag auf den Mont-Durand-Gletscher im Wallis abgestürzt ist, war auf einem Rundflug. Die Unfallursache war am Samstag noch unklar. Auch die vier Todesopfer waren noch nicht formell identifiziert.

