APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Salvini fordert May zu Härte in Brexit-Gesprächen mit EU auf

London - Der italienische Vizepremier Matteo Salvini hat die britische Premierministerin Theresa May zu Härte in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union aufgefordert. May solle notfalls auch einen Brexit ohne Vereinbarung riskieren, sagte Salvini der Londoner "Sunday Times". Aus eigener Erfahrung wisse er, dass man von der EU betrogen werde, wenn man sich ihr nicht aufdränge.

Sozialversicherungen: Zahl der Meldeverstöße zurückgegangen

Wien - Einen deutlichen Rückgang der Meldeverstöße verzeichneten die Sozialversicherungsträger im vergangenen Jahr. Insgesamt zählten die Gebietskrankenkassen und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern zusammen 202.175 Verstöße und damit rund 23.200 weniger als 2016. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an den SPÖ-Abgeordneten Josef Muchitsch hervor.

Automatischer Steuerausgleich: 2018 werden 200 Mio. Euro ausbezahlt

Wien - 2018 werden voraussichtlich rund 900.000 Personen von der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung (Steuerausgleich) profitieren, dies sind um etwa 100.000 mehr als im Vorjahr. Knapp 200 Mio. Euro werden 2018 an Steuergutschrift ausbezahlt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Die Informationsschreiben werden Anfang August verschickt. Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung erfolgt dann, wenn bis Ende Juni kein Steuerausgleich für das Vorjahr eingereicht wurde und ausschließlich lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen wurden.

Zehntausende Russen bei Demos gegen höheres Pensionsalter

Moskau - In Russland haben landesweit zehntausende Menschen gegen die geplante Anhebung des Pensionsalters demonstriert. Außer in der Hauptstadt Moskau und Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg fanden am Samstag in Dutzenden weiteren Orten Kundgebungen statt, zu denen die Kommunistische Partei aufgerufen hatte. Die Partei von Staatschef Wladimir Putin will das Pensionsantrittsalter bei Frauen schrittweise von 55 auf 63 Jahre anheben und bei Männern von 60 auf 65 Jahre. Die Lebenserwartung bei Männern in Russland liegt bei 65 Jahren.

Mehrere Tote bei Erdbeben auf indonesischer Insel Lombok

Jakarta - Bei einem schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok hat es mehrere Tote gegeben. Bei dem Beben der Stärke 6,4 seien am Sonntag abseits der Touristengegenden mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Etwa zwei Dutzend Menschen hätten Verletzungen erlitten. Nach dem Erdbeben in einer Tiefe von sieben Kilometern wurden mehr als 40 Nachbeben registriert, eine Tsunami-Warnung gab es jedoch nicht.

US-Regierung gab Hilfe für Brandgebiete in Kalifornien frei

Sacramento (Kalifornien) - Angesichts mehrerer schwerer Waldbrände in Kalifornien hat US-Präsident Donald Trump Bundesmittel für die Bewältigung der Feuer freigegeben. Die US-Regierung unterstütze damit die lokalen Bemühungen um eine Eindämmung der Großbrände. Die Nationale Katastrophenschutzbehörde solle notwendige Ausrüstung und Ressourcen bereitstellen. Bei den Bränden kamen bereits sechs Menschen ums Leben. 17 Personen wurden am Samstag in dem Brandgebiet vermisst, während tausende Menschen auf der Flucht waren.

Heißer Frühling ließ Mineralwasserabsatz steigen

Wien - Je höher die Temperaturen, desto häufiger der Griff zur Mineralwasserflasche. Der Frühling fiel in diesem Jahr besonders heiß aus, die hohen Temperaturen ließen die Verkaufszahlen von Mineralwasser ansteigen. Vöslauer verkaufte etwa im April 18 Prozent mehr Mineralwasser, bei Waldquelle wurde im Mai das Drei- bis Vierfache der normalen Verkaufsmenge verzeichnet. Auch in den kommenden Wochen rechnen die Produzenten mit starker Nachfrage.

Zwei Panzergranaten an Donaustrand in OÖ gefunden

Mitterkirchen - Ein 50-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag bei Mitterkirchen (Bezirk Perg) an einem Schotterstrand der Donau im niedrigen Wasser eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten am Fundort unterhalb des Laufkraftwerks Wallsee-Mitterkirchen wurde dann noch eine zweite Panzergranate gefunden. Von ihnen ging laut Auskunft des Entminungsdienstes aber keine Gefahr aus. Sie wurden abtransportiert.

(Schluss) vef/fls