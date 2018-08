APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Frauenvereine mit weiteren Förderkürzungen konfrontiert

Wien - Auf die Frauenvereine kommen nächstes Jahr weitere Förderkürzungen zu. Der Budgetplan für 2019 sieht 230.000 Euro weniger vor, wie das Frauenministerium der APA bestätigte. Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sprach zuletzt von einem "Fokus" auf den Bereich Gewaltschutz. Vertreterinnen der Gewaltschutzzentren weisen diese Darstellung aber zurück und kritisieren das Vorgehen der Regierung.

Demonstranten attackieren Religionsschule im Iran

Teheran - Einige Hundert Demonstranten haben Freitagabend eine Religionsschule in der iranischen Provinz Karaj nahe der Hauptstadt Teheran angegriffen. Das berichtete die den Konservativen nahestehende Nachrichtenagentur FARS. Rund 500 Demonstranten hätten versucht, die Türen des Schulgebäudes in der Stadt Ishtehad einzutreten und Gegenstände in Brand zu setzen, erklärte der Direktor der Schule.

UN-Bericht: Nordkorea hat Atomprogramm nicht eingestellt

Pjöngjang/Washington - Nordkorea hat den Vereinten Nationen zufolge sein Atom- und Raketenprogramm nicht eingestellt. Zu diesem Schluss kam eine sechsmonatige Überprüfung von unabhängigen Experten, wie aus dem Bericht an das Komitee des UN-Sicherheitsrates für die Nordkorea-Sanktionen hervorgeht. Damit habe Nordkorea gegen die Strafmaßnahmen der UN verstoßen. Die Vertretung Nordkoreas bei den Vereinten Nationen antwortete auf Anfragen für eine Stellungnahme nicht.

Tempo 140: Zeitungsanzeige ohne Gurt beschäftigt Liste Pilz

Wien - Die Liste Pilz stößt sich an einer Annonce des Verkehrsministeriums, um das Pilotprojekt Tempo 140 auf Autobahnen zu bewerben. In der Gratiszeitung "Heute" war am Mittwoch auf einem Foto ein Mann am Steuer seines Autos zu sehen, der nicht angegurtet ist. Der Mann fährt darauf einhändig, den Ellenbogen beim offenen Fenster hinausragend, offensichtlich mit der neuen Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Klubobmann Wolfgang Zinggl hat nun eine entsprechende parlamentarische Anfrage an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gestellt.

UN bestätigen Rückkehr von Soldaten auf Golanhöhen

Wien - Erstmals seit sechs Jahren patrouillieren Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen wieder in den israelisch kontrollierten Golanhöhen in Syrien. UN-Sprecher Farhan Haq bestätigte am Freitag eine "schrittweise Rückkehr" der als UNDOF bekannten UN-Mission in die vereinbarte Pufferzone. Israel hält die syrischen Golanhöhen aus Sicherheitsgründen besetzt. Im Waffenstillstandsabkommen von 1974 wurde eine schmale Pufferzone festgelegt, die von der UN-Mission UNDOF überwacht wird. Österreich hatte Anfang Juni 2013 die letzten heimischen Blauhelme abgezogen.

Tote nach Zusammenstoß zwischen Booten in Lagune von Venedig

Venedig - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi-Motorboot und einem Fischerboot in der Lagune von Venedig sind am späten Freitag zwei Personen ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um die beiden Fischer, berichteten die venezianische Tageszeitung "Il Gazzettino". Der Unfall ereignete sich unweit des Lido.

77-Jährige trieb reglos im Bodensee: Sohn reanimierte Mutter

Fußach - Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Freitag am Bodensee in Fußach im Bezirk Bregenz gekommen. Ein 47-Jähriger zog seine regungslos im Wasser treibende Mutter aus dem See, nachdem diese von einem Schlauchboot weggeschwommen war. An Land gelang es dem Mann gemeinsam mit einer Ersthelferin, die Frau zu reanimieren. Die 77-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Bregenz eingeliefert.

Klagenfurter wollte Dieb zur Rede stellen: Von Auto mitgeschleift

Villach - Ein 34-jähriger Klagenfurter, der am Freitagabend in Villach zusammen mit seinen zwei Brüdern einen Dieb zur Rede stellen wollte, ist von dessen Auto erfasst und einige Meter mitgeschleift und verletzt worden. Dies gab die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag bekannt. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stoppte den 55-jährigen mutmaßlichen Dieb in dessen steirischem Wohnort.

