APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Flugzeugabsturz in der Schweiz - Bis zu 20 Tote befürchtet

Bern - Beim Absturz eines Flugzeugs in den Schweizer Alpen am Samstag könnten bis zu 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939, wie die auf Rundflüge spezialisierte Firma Ju-Air in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Laut der Zeitung "Blick" war die Reise ausgebucht.

Anschlag auf Maduro - Staatschef verdächtigt Kolumbien

Caracas - Venezuelas Präsident Nicol�s Maduro hat seinen kolumbianischen Kollegen Juan Manuel Santos der Urheberschaft eines Attentatsversuchs gegen ihn bezichtigt. Nach Angaben der venezolanischen Regierung war Maduro zuvor am Samstagabend Ziel eines Sprengstoffanschlags mit Drohnen während einer Militärparade in Caracas. Dabei wurden sieben Soldaten der Nationalgarde verletzt. Eine bisher unbekannte Gruppe hat sich zu dem versuchten Anschlag bekannt: Sie nennt sich "Nationale Bewegung der Flanell-Soldaten".

Türkischer Außenminister lobt Kneissl und kritisiert Kurz

Alanya - Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu hat am Samstag in einer Rede Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) gelobt und zugleich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritisiert. Kneissl attestierte er, eine Freundin der Türkei zu sein. Kurz warf er bei einer Parteiveranstaltung in Alanya hingegen "Rassismus, eine Islamfeindlichkeit und eine Türkei-Feindlichkeit" vor.

ÖVP-Politiker fordern Strafen für "schwänzende" Abgeordnete

Wien - Junge Abgeordnete der ÖVP wollen Strafen für Abgeordnete, die im Nationalrat Abstimmungen "schwänzen". Ein Ordnungsgeld solle dazu führen, dass die Volksvertreter ihrer Aufgabe besser nachkommen, hieß es vonseiten der Initiatoren gegenüber der APA. Als Beispiel nannte die ÖVP SPÖ-Chef Christian Kern, der bei fast 70 Prozent der Abstimmungen seit Beginn der Legislaturperiode abwesend war.

Werner Kogler glaubt an Comeback der Grünen

Wien - Die Grünen biegen in ihrem Erneuerungsprozess in die Zielgerade ein: Ende September findet ein letzter thematischer Zukunftskongress statt, Mitte November sollen bei einem Bundeskongress personelle Weichenstellungen folgen. Dass seine Partei nun für viele Jahre am Boden liege, wie manche meinten, glaubt Werner Kogler nicht: "Wir werden sehr kräftig und lebendig wieder auferstehen." Im September soll es beim Zukunftskongress in Wien um die großen inhaltlichen Linien gehen. Der Bundeskongress im November wird die Wahl eines neuen Parteivorstands bringen.

SV-Hauptverband droht mit Klage gegen Kostenbremse

Wien - Der Hauptverband der Sozialversicherungen droht der Regierung mit einer Verfassungsklage gegen die Anfang Juli beschlossene "Ausgabenbremse". Gestärkt sieht sich der aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund stammende Hauptverbands-Chef Alexander Biach durch ein Rechtsgutachten. Demnach greife die Kostenbremse "in den verfassungsrechtlich gewährleisteten Kern" der Selbstverwaltung ein, schrieb der "Kurier". Biach fordert ÖVP und FPÖ nun auf, die Ausgabenbremse wieder zurückzunehmen. "Sonst sind wir als Vertreter der Selbstverwaltung dazu gezwungen, den Gang zum Höchstgericht anzutreten", sagte Biach.

Vor 80 Jahren erfolgte Bau des ehemaligen KZ Mauthausen

Mauthausen - Der Baubeginn des ehemaligen KZ Mauthausen jährt sich heuer zum 80. Mal. Bereits kurz nach dem Anschluss am 12. März 1938 hatte Gauleiter August Eigruber stolz verkündet, dass man mit der Errichtung eines Konzentrationslagers in Mauthausen "ausgezeichnet" werde. Errichten mussten es die Häftlinge selbst. Die ersten wurden am 8. August von der SS aus dem KZ Dachau ins Mühlviertel überstellt. Alljährlich wird in Mauthausen im Rahmen einer internationalen Feier, zu der auch Überlebende anreisen, der Befreiung gedacht.

77-Jähriger Oberösterreicher beim Baden in Bach verunglückt

Gunskirchen - Ein 77-jähriger Oberösterreicher ist Samstagnachmittag beim Baden in einem Bach in Gunskirchen im Bezirk Wels-Land tödlich verunglückt. Der Pensionist hatte ans Ufer schwimmen wollen, war aber abgetrieben worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Frau des Abgängigen hielt eine Polizeistreife an und schilderte die Notlage ihres Mannes. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr sowie das Rote Kreuz. Sie entdeckten den Mann etwa eine Viertelstunde später bewusstlos im Wasser treibend. Nach einer Wiederbelebung starb er im Klinikum Wels.

