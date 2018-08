APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

Mehr als 140 Tote bei Beben auf indonesischer Insel Lombok

Jakarta - Nach dem neuen schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok steigt die Zahl der Todesopfer immer weiter. Bei dem Beben der Stärke 7,0 starben nach Angaben der zuständigen Provinzbehörden am Sonntagabend mindestens 142 Menschen. Zudem gab es auf der Nachbarinsel von Bali mehrere hundert Verletzte. Tausende flohen in Panik aus ihren Häusern. Am Montag gab es mehrere kräftige Nachbeben.

Ursachenforschung nach Flugzeugabsturz in der Schweiz

Flims/Bern/St. Pölten - Nach dem Flugzeugabsturz in den Schweizer Alpen mit 20 Toten, darunter auch ein Ehepaar mit einem Sohn aus Niederösterreich, wartet auf die Unglücksermittler eine schwierige Aufgabe. Anders als moderne Flugzeuge hatte die 79 Jahre alte Maschine vom Typ Junkers Ju-52 keine Blackbox an Bord. Neun Männer und acht Frauen wurden bei dem Absturz getötet. Dazu kommen drei Besatzungsmitglieder.

Rouhani wendet sich vor US-Sanktionen mit TV-Rede an Bürger

Teheran - Irans Präsident Hassan Rouhani will sich vor Beginn der US-Sanktionen mit einer Fernsehrede an seine Landsleute wenden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag berichtete, will Rouhani am Montagabend (19.10 Uhr MESZ) erklären, wie die Führung in Teheran gegen die Sanktionen vorgehen wolle.

Festnahmen nach vermeintlichem Attentat auf Maduro

Caracas - In Venezuela sind nach dem vermeintlichen Anschlag auf Machthaber Nicol�s Maduro nach Behördenangaben sechs Verdächtige festgenommen worden. Nach Regierungsangaben war Maduro am Samstag Ziel eines Bombenanschlags gewesen, der mit Drohnen während einer Militärparade verübt wurde. Der Staatschef blieb unverletzt. Nach dem Zwischenfall kamen allerdings Zweifel an der offiziellen Attentatsversion auf.

Saudi-Arabien wies kanadischen Botschafter aus

Riad/Ottawa - Nach Kritik an einer Festnahmewelle hat Saudi-Arabien den kanadischen Botschafter Dennis Horak ausgewiesen und seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurückgerufen. Die Geschäftsbeziehungen mit Ottawa würden eingefroren, teilte das saudi-arabische Außenministerium in der Nacht auf Montag mit. Als Grund für das Vorgehen wurde eine "Einmischung" in die inneren Angelegenheiten Saudi-Arabiens genannt.

Waldbrände in Kalifornien - Weiteres Todesopfer

San Francisco - Im größten der derzeit in Kalifornien wütenden Waldbrände ist ein weiterer Mensch ums Leben gekommen. Ein Todesopfer in einem abgelegenen Gebiet des Bezirks Shasta sei am Sonntag als Mitarbeiter des Energieunternehmens PG&E identifiziert worden, teilte die Firma mit. Damit starben in dem sogenannten Carr-Feuer bereits sieben Menschen. Nach Behördenangaben waren in der Geschichte Kaliforniens nur fünf Waldbrände zerstörerischer als dieses Feuer.

Böllerwerfer stellte sich nach Foto-Veröffentlichung der Polizei

Wien - Ein junger Mann, der nach einem Fußball-WM-Spiel Anfang Juli in Wien-Ottakring zwei Frauen mit einem Böllerwurf schwer verletzt haben soll, hat sich am Sonntagabend der Polizei gestellt. Die Behörde hatte zuvor Fotos von dem 18-Jährigen veröffentlicht. Der Österreicher kam am Abend in Begleitung eines Rechtsbeistands in die Polizeiinspektion Brunnengasse. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wiener von Taucher aus Neufelder See geborgen

Neufeld an der Leitha - Ein 19-Jähriger aus Wien-Ottakring hat am Sonntagnachmittag beim Schwimmen im Neufelder See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) das Bewusstsein verloren und ist daraufhin untergegangen. Nach etwa zehn Minuten wurde er von einem Taucher aus etwa vier Metern Tiefe vom Grund des Sees geborgen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde reanimiert und mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

