APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 11.00 Uhr

US-Sanktionen gegen Iran sind wieder in Kraft

Teheran/Washington/Berlin - Die US-Sanktionen gegen den Iran sind seit dem heutigen Dienstag wieder in Kraft. Mit den Strafmaßnahmen will US-Präsident Donald Trump das Land zwingen, ein neues Atomabkommen auszuhandeln. Seit 06.01 Uhr MESZ sind nach US-Angaben dem Iran unter anderem der Kauf von US-Dollar sowie der Handel mit Gold, Metallen, Kohle und Industrie-Software verboten. Auch die Autoindustrie ist von den Strafmaßnahmen betroffen. Trump hatte das 2015 in Wien geschlossene Abkommen im Mai einseitig aufgekündigt.

Lange Haftstrafen in Freiburger Missbrauchsprozess

Freiburg - Im Fall des im Darknet zum sexuellen Missbrauch verkauften Buben aus dem Staufen in Deutschland ist die Mutter des Kindes zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Lebensgefährte erhielt am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg zwölf Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Mit den beiden Urteilen endete die juristische Aufarbeitung der Tatserie.

Post verhandelt über Vier-Tage-Woche

Wien - In der Österreichischen Post laufen Verhandlungen über die Vier-Tage-Woche, berichtet die "Presse". Die Gewerkschaft fordere eine solche, die Post-Führung stehe dem Vorschlag durchaus positiv gegenüber. "Wenn die Regierung schon für mehr Flexibilität in der Arbeitswelt eintritt, dann wollen wir das auch in Anspruch nehmen", hieß es aus dem Büro von Post-Gewerkschaftschef Helmut Köstinger.

Schon über 100 Tote wegen Hitze in Japan

Tokio - Auch Japan macht eine beispiellose Hitzewelle zu schaffen. Mehr als 70.000 Menschen - so viele wie nie zuvor - mussten wegen Verdachts auf Hitzschlag und ähnlicher Beschwerden in diesem Sommer bereits in Krankenhäuser gebracht werden, wie örtliche Medien am Dienstag unter Berufung auf amtliche Daten berichteten. Mehr als 100 Menschen starben demnach schon an Hitzschlag.

200 Personen nach tödlichem Erdrutsch im Aostatal evakuiert

Rom/Aosta - Nachdem im norditalienischen Aostatal am Montagabend bei einem Erdrutsch ein Mann ums Leben gekommen ist und eine mit ihm reisende Frau noch vermisst wird, sind am Dienstagvormittag rund 200 Personen evakuiert worden, die im Tal Val Ferret in der Gemeinde Courmayeur zu Füßen des Montblanc eingeschlossen waren. Die Menschen wurden mit einem Hubschrauber in die Ortschaft Planpincieux geflogen.

Murenabgang schloss sieben Personen in Tiroler Tal ein

Sölden/Längenfeld/Schmirn - Starke Regenfälle haben am Montagabend in Tirol zu mehreren Murenabgängen geführt. Sieben Personen mussten im Windachtal im Gemeindegebiet von Sölden im Ötztal (Bezirk Imst) durch den Polizeihubschrauber "Libelle" ausgeflogen werden. Sie waren aufgrund der Mure in dem Seitental eingeschlossen, berichtete die Exekutive.

FPÖ-Gegenattacke auf Wolfgang Ambros

Wien - FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Dienstag die Kritik von Austropopper Wolfgang Ambros an der FPÖ mit einer heftigen Gegenattacke beantwortet und dabei auch gleich dessen Kollegen Rainhard Fendrich miteinbezogen. Gegenüber der APA bezeichnete Hafenecker die beiden Urgesteine als "abgehalfterte Musiker", die in der Kritik an der Regierung "wetteifern".

Sechs Parteiaustritte bei FPÖ Neusiedl am See

Neusiedl am See - Sechs Mitglieder der FPÖ Ortsgruppe Neusiedl am See - allen voran die geschäftsführende Stadtparteiobfrau Maria Nakovits - sind aus der Partei ausgetreten. Die Hauptursachen seien "die politischen Akteure der Landespartei und der überwiegende Teil der Mitglieder der Ortsgruppe", so Nakovits. So soll der Umstand, dass ein Asylwerber bei einem Bürgerfest freiwillig geholfen habe, "für Irritation bis in die höchste Landesparteispitze gesorgt" haben. Mit solchen Positionen wolle sie nicht in Verbindung gebracht werden, schrieb Nakovits. Sie bleibt parteifreie Gemeinderätin.

