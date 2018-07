APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Zwischenfall nach Feuerpause zwischen Israel und Gaza

Gaza - Die israelische Armee hat einen Militärposten der Hamas im Gazastreifen beschossen, nachdem eine Gruppe Palästinenser den Grenzzaun nach Israel durchbrochen hatte. Das teilte die israelische Armee am Samstag mit. Die Gruppe sei wenig später in den Gazastreifen zurückgekehrt. Erst in der Nacht hatte die Hamas eine Feuerpause unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen verkündet. Samstagfrüh hatte eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv dann mitgeteilt, es habe in der Nacht von israelischer Seite keine neuen Angriffe in dem Küstenstreifen mehr gegeben.

Minister Moser will Gesetzgebung bei Spitälern beim Bund

Wien - Der Bund will die Gesetzgebung bei Krankenhäusern und Mindestsicherung weitgehend an sich ziehen. Justizminister Josef Moser (ÖVP) kündigte für den Herbst entsprechende Gespräche mit den Ländern an. Konkret soll es eine klare Zuordnung jener Bereiche geben, wo der Bund derzeit "Grundsatzgesetze" erlässt, die dann von den Ländern mit "Ausführungsgesetzen" konkretisiert werden. Den auch vom Familienministerium geäußerten Bedenken gegen die geplante "Verländerung" der Jugendhilfe trat Moser im APA-Interview entgegen.

Vilimsky-Aussagen: Weiter Schweigen von der Regierungsbank

Wien - Zu den Alkoholismus-Vorwürfen und Rücktrittsaufforderungen von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky gegenüber EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist weiter keinem ÖVP-Regierungsmitglied ein kritischer Kommentar zu entlocken. Justizminister Josef Moser meinte im Radio-"Morgenjournal" am Samstag, es sei dazu "genug gesagt" worden. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim ist gegenteiliger Ansicht.

Führerscheinprüfungen in Österreich nicht mehr auf Türkisch

Wien - Ab 2019 wird es in Österreich Führerscheinprüfungen auf Türkisch nicht mehr geben. Türkisch war bisher die zweithäufigste Prüfungssprache. Fahrschülern werde mit Englisch sowie Slowenisch und Kroatisch eine große Auswahl geboten, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gegenüber der APA. Durch jede weitere angebotene Sprache entstünden der öffentlichen Hand nicht argumentierbare Kosten.

Österreicher großteils gegen Abschiebung von Lehrlingen

Wien - Fast drei Viertel der Österreicher sind gegen die Abschiebung von Lehrlingen, die einen negativen Asylbescheid erhalten haben. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für das Nachrichtenmagazin "profil" hervor. 43 Prozent sind demnach der Meinung, die abgelehnten Asylwerber sollten zumindest die Lehre beenden dürfen. 29 Prozent sprechen sich laut der Umfrage für ein generelles Bleiberecht nach der Lehre aus. 21 Prozent unterstützen indes die Regierungslinie, wonach die Asylwerber gleich in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen.

Ein Todesopfer bei Alpinunfall in Kaprun

Kaprun - In Kaprun im Salzburger Pinzgau ist Samstagvormittag bei einem Alpinunfall im Bereich des Heinrich-Schwaiger-Hauses ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Informationen des Roten Kreuzes starb die Person noch an der Unfallstelle. Die Identität des Opfers war vorerst unklar. Die Person soll rund 100 Meter abgestürzt sein, nähere Umstände waren zunächst nicht bekannt.

Tödlicher Verkehrsunfall auf A1 bei Pressbaum

Pressbaum - Auf der Richtungsfahrbahn Wien der Westautobahn (A1) bei Pressbaum im Bezirk St. Pölten hat sich Samstagfrüh ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Asfinag-Angaben kam ein Mann ums Leben, zwei Personen wurden schwerst verletzt. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um rumänische Staatsangehörige. Die Ursache des Unfalls war vorerst nicht bekannt. Es habe sich um einen Alleinunfall gehandelt, teilte eine Sprecherin mit. Eine vorübergehende Totalsperre der Richtungsfahrbahn Wien war die Folge.

