APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Bogner-Strauß verteidigte Förderkürzungen für Frauenvereine

Wien - Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) verteidigte die zuletzt von Frauenorganisationen und SPÖ heftig kritisierten Kürzungen der Förderungen für Frauenvereine. Es gebe einen Fokus auf den Gewaltschutz, verwies sie im Ö1-"Mittagsjournal" auf Umschichtungen in Höhe von 200.000 Euro. Das Budget sei seit 2009 unverändert und auch ihre SPÖ-Vorgängerin habe es nicht geschafft, es anzuheben.

Liste Pilz kritisiert Pendlerpauschale für Spitzenverdiener

Wien - Die Liste Pilz stößt sich an der derzeitigen Praxis bei der Pendlerpauschale. Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage entfielen 2017 auf Einkommen über 100.000 Euro 3,4 Prozent der ausbezahlten Gesamtsumme. Klubobmann Rossmann hinterfragt, ob derartige Steuererleichterungen für Spitzenverdiener notwendig sind. Er fordert eine "zukunftsfähige Gestaltung" der finanziellen Unterstützung von Pendlern, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Klimaziele.

Laut "Bild" im September Erdogan-Staatsbesuch in Deutschland

Berlin/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Stattfinden werde die Reise voraussichtlich Ende September, über ein genaues Datum werde noch verhandelt, berichtete "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise beider Länder. Erdogan war zuletzt 2014 zu einem offiziellen Staatsbesuch in Berlin.

Opferzahl nach Waldbränden in Griechenland stieg auf 88

Athen - Bei den verheerenden Bränden in Griechenland sind mindestens 88 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichtete das Staatsradio (ERT) am Samstag unter Berufung auf die Behörden. Zehn Menschen befanden sich in Lebensgefahr, viele würden noch vermisst, hieß es. Die Polizei ging davon aus, dass die Identifizierung der Leichen in den Labors mehrere Tage dauern werde.

Ermittlungen in Italien gegen deutsche Flüchtlingsretter

Berlin/Rom - Italien geht einem Medienbericht zufolge verschärft gegen private Seenotretter vor. Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani hat laut dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" Ermittlungen gegen mehr als 20 Helfer wegen des Verdachts der Unterstützung illegaler Migration nach Italien aufgenommen. Betroffen sind demnach Mitglieder der Organisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "Save the Children". Die neue italienische Regierung wehrt sich seit Wochen gegen die Aufnahme geretteter Flüchtlinge.

Gericht in Kairo verurteilte 75 Muslimbrüder zum Tode

Kairo - Ein Gericht in Kairo hat in einem Massenprozess 75 Menschen zum Tode verurteilt. Die Mitglieder der in Ägypten verfolgten Muslimbrüder sollen für ihre Teilnahme an einem Sitzstreik nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 bestraft werden, der zu blutigen Protesten führte. Die Richter überstellten das Urteil am Samstag zur Bestätigung an den Großmufti.

Aktionär verklagt Facebook nach Kurseinbruch

Menlo Park - Nach dem heftigen Kursabsturz der Aktie verklagt ein Anteilseigner das soziale Netzwerk Facebook und seinen Chef Mark Zuckerberg in einem Bundesgericht in Manhattan. Die Klage wirft Facebook und Zuckerberg vor, gegen Kapitalmarktrecht verstoßen zu haben. Der Aktionär strebt eine Sammelklage an und fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe. Die Aktie des Internet-Netzwerkes war am Donnerstag um rund 19 Prozent eingebrochen, eine milliardenschwere Kapitalvernichtung folgte.

Innsbrucker Dom ziert bis September feministischer Spruch

Innsbruck - Seit Freitagvormittag ziert eine politische Botschaft das Gerüst des Innsbrucker Doms, der derzeit saniert wird. Die 56 Quadratmeter große, mit Kabelbindern auf Tüll gestickte Aufschrift "Solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist" stammt von der Innsbrucker Künstlerin Katharina Cibulka. Den Spruch der künstlerischen Intervention am Dom zu St. Jakob wählte die Künstlerin gemeinsam mit dem Tiroler Bischof Hermann Glettler und dem Generalvikar des Doms, Florian Huber, aus.

