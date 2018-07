APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Neue Ermittlungsakten im Buwog-Prozess aufgetaucht

Wien - Rund um den Buwog-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere Angeklagte sind am Wochenende neue Unterlagen an die Öffentlichkeit gelangt. "Standard" und das ORF-Radio zitierten am Samstag aus einem brisant klingenden Mailverkehr vom September 2009, kurz nach Bekanntwerden der Buwog-Affäre. Darin fragt eine Steuerberaterin einen der Mitangeklagten, ob sie Grassers Depot offenlegen dürfe. Dieser verneint, "weil dann ist er tot". Laut Verteidigern haben die E-Mails nichts mit der Causa zu tun.

Sozialversicherungen: Zahl der Meldeverstöße zurückgegangen

Wien - Einen deutlichen Rückgang der Meldeverstöße verzeichneten die Sozialversicherungsträger im vergangenen Jahr. Insgesamt zählten die Gebietskrankenkassen und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern zusammen 202.175 Verstöße und damit rund 23.200 weniger als 2016. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an den SPÖ-Abgeordneten Josef Muchitsch hervor.

Automatischer Steuerausgleich: 2018 werden 200 Mio. Euro ausbezahlt

Wien - 2018 werden voraussichtlich rund 900.000 Personen von der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung (Steuerausgleich) profitieren, dies sind um etwa 100.000 mehr als im Vorjahr. Knapp 200 Mio. Euro werden 2018 an Steuergutschrift ausbezahlt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Die Informationsschreiben werden Anfang August verschickt. Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung erfolgt dann, wenn bis Ende Juni kein Steuerausgleich für das Vorjahr eingereicht wurde und ausschließlich lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen wurden.

Mindestens 14 Tote bei Erdbeben auf Ferieninsel Lombok

Jakarta - Auf der indonesischen Urlauberinsel Lombok sind bei einem Erdbeben am Sonntag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben der Stärke 6,4 erschütterte die Insel kurz vor 7.00 Uhr und war auch in etwa 40 Kilometern Entfernung auf Bali zu spüren. Größere Schäden gab es dort aber nicht. Die meisten starben in den Trümmern ihrer Häuser. Mindestens 162 Menschen wurden verletzt.

Suchtmittelbericht 2017: Mehr Anzeigen durch mehr Kontrollen

Wien - Die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) ist 2017 um mehr als 6.300 Anzeigen auf 42.610 gestiegen, teilte das Bundeskriminalamt (BK) am Sonntag mit. Zurückzuführen ist die Zunahme demnach durch neuerlich verstärkte Kontrollen sowie durch steigende Umsätze im Darknet. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis.

Die Hitze hält an - Bis zu 36 Grad in der kommenden Woche

Wien - Die Hitze in Österreich hält an. Die Tageshöchstwerte erreichen in den kommenden Tagen bis zu 36 Grad. Ab Mittwoch steigt die Gewittergefahr im Westen und Süden, in den übrigen Landesteilen sollte es trocken bleiben, geht aus dem Trend der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) vom Sonntag hervor. Am Donnerstagnachmittag wird es dann verbreiteter gewittrig.

