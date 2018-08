APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Eurofighter dürfen ohne Update nur noch bis 2021 fliegen

Wien/Toulouse - Das Bundesheer muss seine Eurofighter Ende 2021 stilllegen. Das ergibt sich laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" aus dem Bericht der Luftraumüberwachungskommission des Bundesheeres. Die Nachrüstung für einen Betrieb über dieses Datum hinaus würde demnach 200 Mio. Euro im Jahr kosten.

Pompeo ruft zu anhaltendem Druck auf Nordkorea auf

Pjöngjang/Washington - US-Außenminister Mike Pompeo hat dazu aufgerufen, den Druck auf die nordkoreanischen Führung aufrecht zu erhalten. Der diplomatische und wirtschaftliche Druck auf Pjöngjang müsse beibehalten werden, sagte Pompeo am Samstag in Singapur. Dort nehmen er und der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho am Regionalforum des südostasiatischen Staatenverbands ASEAN teil.

Erdogan ordnet Sanktionen gegen zwei US-Minister an

Ankara - Nach den US-Sanktionen gegen türkische Minister ergreift die Türkei entsprechende Gegenmaßnahmen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete am Samstag das Einfrieren möglicher Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei an, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab. Hintergrund des Streits zwischen den beiden NATO-Partnern ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei, dessen Freilassung aus dem Hausarrest Washington verlangt.

Demonstranten attackieren Religionsschule im Iran

Teheran - Bei Protesten im Iran haben Demonstranten einem Bericht zufolge eine Religionsschule in der Nähe der Hauptstadt Teheran attackiert. Rund 500 Angreifer hätten am Freitagabend versucht, die Türen des Gebäudes einzutreten und Feuer zu legen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur FARS. Dabei hätten die Angreifer Lieder "gegen das System" gesungen. Die Kleriker konnten die Türen noch rechtzeitig verbarrikadieren. Seit mehreren Tagen kommt es in den Städten Isfahan, Shiraz, Mashhad und Teheran zu Demonstrationen aus Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Niederösterreicher soll beeinträchtigtes Mädchen missbraucht haben

Bruck a.d. Leitha - Schwerer sexueller Missbrauch einer Unmündigen wird einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Mödling vorgeworfen. Der Chauffeur eines Transports für Kinder und Jugendliche mit Behinderung soll sich laut Polizei 20 bis 25 Mal an einem geistig und körperlich schwer beeinträchtigten Mädchen vergangen haben. Die Übergriffe an der nun 15-Jährigen sollen in den Jahren 2016 und 2017 im Mietwagen und in der Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin im Bezirk Bruck an der Leitha stattgefunden haben. Seine Arbeitgeberin gab laut Aussendung zu, den Mann zu den Übergriffen angestiftet zu haben.

In Florida inhaftierter 18-Jähriger - Eltern planen Besuch

Sarasota (Florida) - Die Eltern des am Montag in Sarasota County im US-Bundesstaat Florida festgenommenen 18-jährigen Oberösterreichers wollen ihren Sohn demnächst besuchen. Laut APA-Informationen soll dies in den kommenden drei Wochen erfolgen. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagte ihnen Hilfe bei der Finanzierung zu. Der 18-Jährige ist in Haft, weil er sexuellen Kontakt zu einer 15-Jährigen hatte, was einen Verstoß gegen das Schutzalter bedeutet.

18 Tote bei Hubschrauber-Kollision in Sibirien

Moskau - Bei der Kollision zweier Hubschrauber der russischen Ölindustrie über Nordsibirien sind 18 Menschen getötet worden. Eine Maschine vom Typ Mi-8 stürzte am Samstag ab und brannte aus, wie die Agentur TASS meldete. An Bord kamen drei Mann Besatzung und 15 Ölarbeiter ums Leben, die zu einer Bohrstelle fliegen wollten.

Tschechischer Urlauber starb nach Hai-Angriff in Ägypten

Kairo/Prag - Ein tschechischer Tourist ist in Ägypten von einem Hai angegriffen und getötet worden. Wie das Internetportal "Echo.cz" am Samstag unter Berufung auf das Außenministerium in Prag berichtete, geschah das Unglück am Donnerstag im Ferienort Marsa Alam am Roten Meer. Der 41-Jährige hatte dort mit seiner Familie einen Tauchurlaub verbracht.

