APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 13.00 Uhr

Bis zu 20 Tote bei Flugzeugabsturz in der Schweiz befürchtet

Bern - In den Schweizer Alpen ist am Samstag ein fast 80 Jahre altes Oldtimer-Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 mit bis zu 20 Menschen an Bord abgestürzt. Die Unglücksstelle lag abgelegen in den Bergen Graubündens auf 2.500 Metern Höhe. Die Polizei machte am Sonntag zunächst keine Angaben, wie viele Menschen tatsächlich an Bord waren. Laut der Zeitung "Blick" war der Flug ausgebucht. Die Maschinen sind im Volksmund als "Tante Ju" bekannt und werden oft zu Geburtstagen oder Jubiläen von Familien, Firmen oder Vereinen gebucht.

Anschlag auf Maduro - Staatschef verdächtigt Kolumbien

Caracas - Venezuelas Präsident Nicol�s Maduro hat seinen kolumbianischen Kollegen Juan Manuel Santos der Urheberschaft eines Attentatsversuchs gegen ihn bezichtigt. Nach Angaben der venezolanischen Regierung war Maduro zuvor am Samstagabend Ziel eines Sprengstoffanschlags mit Drohnen während einer Militärparade in Caracas. Dabei wurden sieben Soldaten der Nationalgarde verletzt. Eine bisher unbekannte Gruppe hat sich zu dem versuchten Anschlag bekannt: Sie nennt sich "Nationale Bewegung der Flanell-Soldaten".

ÖVP-Politiker fordern Strafen für "schwänzende" Abgeordnete

Wien - Junge Abgeordnete der ÖVP wollen Strafen für Abgeordnete, die im Nationalrat Abstimmungen "schwänzen". Ein Ordnungsgeld solle dazu führen, dass die Volksvertreter ihrer Aufgabe besser nachkommen, hieß es vonseiten der Initiatoren gegenüber der APA. Als Beispiel nannte die ÖVP SPÖ-Chef Christian Kern, der bei fast 70 Prozent der Abstimmungen seit Beginn der Legislaturperiode abwesend war.

SV-Hauptverband will Klage gegen Kostenbremse vermeiden

Wien - Hauptverbands-Chef Alexander Biach hat am Sonntag betont, eine Verfassungsklage gegen die Kostenbremse vermeiden zu wollen. Eine Verfassungsklage könne zwar Klarheit schaffen, realistischerweise aber erst in eineinhalb Jahren, so Biach. "Solange können unsere Versicherten nicht warten." Biach hofft daher auf ein Ende der Kostenbremse mit Inkrafttreten der Kassenreform 2019. Biach hatte zuvor an die Regierung appelliert, die Kostenbremse zurückzunehmen: "Sonst sind wir als Vertreter der Selbstverwaltung dazu gezwungen, den Gang zum Höchstgericht anzutreten."

Vor 80 Jahren erfolgte Bau des ehemaligen KZ Mauthausen

Mauthausen - Der Baubeginn des ehemaligen KZ Mauthausen jährt sich heuer zum 80. Mal. Bereits kurz nach dem Anschluss am 12. März 1938 hatte Gauleiter August Eigruber stolz verkündet, dass man mit der Errichtung eines Konzentrationslagers in Mauthausen "ausgezeichnet" werde. Errichten mussten es die Häftlinge selbst. Die ersten wurden am 8. August von der SS aus dem KZ Dachau ins Mühlviertel überstellt. Alljährlich wird in Mauthausen im Rahmen einer internationalen Feier, zu der auch Überlebende anreisen, der Befreiung gedacht.

Pkw-Kollision mit Waldviertelbahn - Autolenkerin im Spital verstorben

Brand-Nagelberg - Nach einer Kollision eines Pkws mit der Waldviertelbahn am Samstagnachmittag in Brand (Bezirk Gmünd) ist die Autolenkerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 20-Jährige verstarb kurz nach der Einlieferung ins Universitätsklinikum St. Pölten im Schockraum, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 26-jähriger Beifahrer und ein 27-Jähriger wurden bei dem Crash schwer verletzt.

Neue Streikwelle bei Ryanair kommt auf Urlauber zu

Dublin - Mitten in der Ferienzeit müssen sich Reisende wieder auf Streiks bei Europas größtem Billigflieger Ryanair gefasst machen. Am Freitag, 10. August werden insgesamt 104 Flüge von und nach Belgien gestrichen, teilte das Unternehmen im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Außerdem seien an demselben Tag Schweden und Irland betroffen. Auch Passagiere in Deutschland und den Niederlanden könnten von Streiks betroffen sein. Bei den Streiks geht es um die Bezahlung und Arbeitsbedingungen bei der Billig-Airline.

Steirische Eltern naschten nichtsahnend von Cannabis-Muffins

Kapfenberg - Die Eltern eines 17-jährigen Steirers haben am Samstag ins LKH Bruck/Mur gebracht werden müssen, weil sie nichtsahnend von den vom Sohn zusammen mit einem gleichaltrigen Freund gebackenen Cannabiskraut-Muffins naschten. Die 50-Jährige und der 53-Jährige wurden laut Polizei mit Vergiftungserscheinungen ins Spital gebracht. Die zwei Jugendlichen machten sich mit einem Pkw auf den Weg ins Krankenhaus, um die Eltern zu besuchen. Dem Pkw-Lenker wurde von der Polizei, die inzwischen Ermittlungen aufgenommen hatte, der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Jugendlichen werden angezeigt.

(Schluss) apo/bb