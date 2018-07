APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Sobotka erwartet sich "Zeichen" der FPÖ Richtung Israel

Tel Aviv/Jerusalem/Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat im Rahmen seines Israel-Besuchs am Dienstag Verständnis dafür gezeigt, dass das Land den direkten Kontakt mit FPÖ-Ministern ablehnt. Gleichzeitig wünsche man sich eine "Normalisierung", betonte Sobotka. Der Nationalratspräsident sieht die FPÖ gefordert, entsprechende "Zeichen" zu setzen. Er könne die israelische Seite verstehen, bekräftigte Sobotka, er selbst arbeite im Parlament aber "einwandfrei" mit der FPÖ zusammen.

Richterin forschte im Grasser-Prozess zu Geldgeschäften nach

Wien/Linz - Die Einvernahme des Hauptangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) im Korruptionsprozess rund um die Buwog-Privatisierung und den Linzer Terminal Tower hat sich am Dienstag auf Grassers Geldgeschäfte rund um 500.000 Euro konzentriert. Grasser gibt an, er habe das Geld von seiner Schwiegermutter zur Veranlagung bekommen. Richterin Marion Hohenecker ging mit dem Hauptangeklagten präzise den Weg des Geldes durch.

Vier Jahre Haft für millionenschweren Sozialbetrug in Linz

Linz - Die ehemalige Obfrau eines Sozialvereins und ihr Lebensgefährte sind am Dienstag im Landesgericht Linz wegen eines millionenschweren Förder- und Sozialbetrugsfalls zu vier Jahren unbedingter bzw. neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die 40-Jährige soll mit manipulierten Abrechnungen 766.000 Euro zu viel an Förderung kassiert und zwei Vereine um 1,65 Mio. Euro gebracht haben. Der 44-jährige half dabei, Beweismittel zu fälschen. Als Motiv für die Tat führte die Frau ihre Spielsucht an.

Vier Menschen durch Brucellose-Seuche in OÖ infiziert

Linz - In Oberösterreich besteht der Brucellose-Seuchen-Verdacht. Vier Menschen und fünf Rinderbetriebe im Mühlviertel sind betroffen. Für die Konsumenten bestehe keine Gefahr, beruhigte er. Von den vier betroffenen Personen sind zwei erkrankt, die beiden anderen sind zwar positiv getestet, aber symptomfrei. Das seltene Bakterium Brucellose führt dazu, dass Kühe ihre Trächtigkeit vorzeitig beenden, geschwächte oder gar tote Kälber zur Welt bringen. Eine Übertragung auf Menschen ist durch direkten Kontakt möglich.

Elfjährige in Indien über Monate vergewaltigt: 18 Festnahmen

Chennai - Wegen der wiederholten Vergewaltigung einer Elfjährigen über Monate hinweg sind in Indien 18 Männer festgenommen worden. Sie sollen dem Mädchen in einem Mehrfamilienhaus in der südindischen Metropole Chennai in den vergangenen sieben Monaten immer wieder Beruhigungsmittel verabreicht und es in einer Abstellkammer vergewaltigt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sollen die Taten auch gefilmt und ihr Opfer damit erpresst haben.

Lava-Bombe verletzte 23 Menschen auf Touristenboot in Hawaii

Hawaii - Eine Lava-Bombe hat vor der Küste von Hawaii 23 Menschen auf einem Touristenboot verletzt. Der Brocken von dem Vulkan Kilauea durchschlug das Dach des Bootes während einer sogenannten "Lava Tour". 13 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, zehn weitere wurden nach der Rückkehr im Hafen medizinisch versorgt. Eine Frau erlitt einen Oberschenkelbruch.

Dayton-Literaturfriedenspreis für John Irvings Lebenswerk

Cincinnati (Ohio) - Für sein Lebenswerk wurde US-Autor John Irving mit dem Dayton-Literaturfriedenspreis ausgezeichnet. Seine Romane untersuchten komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge wie sexuelle Unterschiede und andere soziale Themen, sagten die Organisatoren am Dienstag. Der mit 10.000 Dollar dotierte Preis anerkenne die Macht der Literatur zur Förderung des Friedens. Der 76-jährige Autor sagte, er begrüße den Preis, wenn dieser helfe, Aufmerksamkeit für seine Themen zu schaffen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag leicht um 0,35 Prozent auf 3.279,70 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im roten Bereich. Marktteilnehmer berichteten von einem weitgehend ruhigen und umsatzschwachen Geschäft. Der Luftfahrtzulieferer FACC erhält einen neuen Großauftrag von Airbus - die Aktie reagiert mit einem Anstieg um 7,2 Prozent.

