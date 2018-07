APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Führerscheinprüfungen in Österreich nicht mehr auf Türkisch

Wien - Ab 2019 wird es in Österreich Führerscheinprüfungen auf Türkisch nicht mehr geben. Türkisch war bisher die zweithäufigste Prüfungssprache. Fahrschülern werde mit Englisch sowie Slowenisch und Kroatisch eine große Auswahl geboten, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gegenüber der APA. Durch jede weitere angebotene Sprache entstünden der öffentlichen Hand nicht argumentierbare Kosten.

Österreicher großteils gegen Abschiebung von Lehrlingen

Wien - Fast drei Viertel der Österreicher sind gegen die Abschiebung von Lehrlingen, die einen negativen Asylbescheid erhalten haben. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für das Nachrichtenmagazin "profil" hervor. 43 Prozent sind demnach der Meinung, die abgelehnten Asylwerber sollten zumindest die Lehre beenden dürfen. 29 Prozent sprechen sich laut der Umfrage für ein generelles Bleiberecht nach der Lehre aus. 21 Prozent unterstützen indes die Regierungslinie, wonach die Asylwerber gleich in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen.

Zwischenfall nach Feuerpause zwischen Israel und Gaza

Gaza - Die israelische Armee hat einen Militärposten der Hamas im Gazastreifen beschossen, nachdem eine Gruppe Palästinenser den Grenzzaun nach Israel durchbrochen hatte. Das teilte die israelische Armee am Samstag mit. Die Gruppe sei wenig später in den Gazastreifen zurückgekehrt. Erst in der Nacht hatte die Hamas eine Feuerpause unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen verkündet. Samstagfrüh hatte eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv dann mitgeteilt, es habe in der Nacht von israelischer Seite keine neuen Angriffe in dem Küstenstreifen mehr gegeben.

Taliban töteten mindestens zwölf Polizisten bei Gefecht

Kabul - In Afghanistan haben radikalislamische Taliban-Kämpfer mindestens zwölf Polizisten getötet. Mindestens 20 weitere Polizisten seien bei dem sechsstündigen Gefecht in der umkämpften Provinz Gasni im Südosten des Landes verletzt worden, sagte Esmat Jamradwal, Mitglied des Provinzrates, am Samstag. Seit Wochen verstärken die Taliban ihre Angriffe in Teilen der Provinz.

Haftbefehl gegen Messerangreifer von Lübeck

Lübeck - Nach der Messerattacke in einem Bus in Lübeck ist gegen den Angreifer Haftbefehl wegen Mordversuchs erlassen worden. Es bestehe der Verdacht "des versuchten Heimtückemordes mit gemeingefährlichen Mitteln in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und versuchter besonders schwerer Brandstiftung", teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Lübeck am Samstag mit. Der Angreifer hatte am Freitag in einem Bus in Lübeck seinen Rucksack in Brand gesetzt und anschließend auf Insassen eingestochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Übergriff auf Passanten in Wien - 24-Jähriger in U-Haft

Wien - Über den 24-jährigen Mann, der am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt mehrere Passanten attackiert hatte, ist am Samstag die U-Haft verhängt worden, gab Staatsanwaltssprecherin Nina Bussek der APA bekannt. Der Fall löste Diskussionen aus, da unter den Opfern Menschen jüdischen Glaubens waren. Dass die Übergriffe antisemitisch motiviert waren, konnte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Ermittelt wird wegen gefährlicher Drohung und schwerer Körperverletzung.

Ein Todesopfer bei Alpinunfall in Kaprun

Kaprun - In Kaprun im Salzburger Pinzgau ist Samstagvormittag bei einem Alpinunfall im Bereich des Heinrich-Schwaiger-Hauses ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Informationen des Roten Kreuzes starb die Person noch an der Unfallstelle. Die Identität des Opfers war vorerst unklar. Die Person soll rund 100 Meter abgestürzt sein, nähere Umstände waren zunächst nicht bekannt.

Niederländische Polizei fand Kokain in Fischladung

Rotterdam - Die niederländische Polizei hat in einem Container mit gefrorenem Fisch aus Ecuador rund 1.100 Kilogramm Kokain gefunden. Wegen des Schmuggels der Drogen seien sieben Menschen festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag in Den Haag mit. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von rund 22 Millionen Euro. Nach einem Tipp waren die Ermittler den Drogenschmugglern auf die Spur gekommen.

