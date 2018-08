APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

AMS-Chef Kopf hofft auf geringeren Rückgang beim Budget

Wien - Der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, hofft auf einen geringeren Rückgang beim AMS-Budget. Während im laufenden Jahr noch 1,41 Mrd. Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik des AMS vorgesehen sind, soll es kommendes Jahr nur mehr ein Betrag zwischen 1,050 und 1,250 Mrd. Euro sein, der für die Förderung und Qualifizierung von Arbeitslosen aufgebracht wird. Entscheidend werde sein, ob das AMS eine Rücklage von 200 Mio. Euro auflösen darf, so Kopf. Kritik an den geplanten Kürzungen kam von der SPÖ.

Fall Brunson stellt Verhältnis der Türkei zu den USA auf harte Probe

Ankara - Nach den US-Sanktionen gegen zwei türkische Minister wegen des in der Türkei festgehaltenen amerikanischen Pastors Andrew Brunson verschärft Ankara den Ton gegenüber Washington. Der von den Sanktionen betroffene Innenminister Süleyman Soylu forderte Washington am Donnerstag mit der Erklärung heraus, die Türkei werde den als Putschverschwörer gesuchten islamischen Prediger Fethullah Gülen aus den USA "holen". Die USA hatten am Mittwoch Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt, weil diese "führende Rollen" im Fall Brunson gespielt hätten.

Tödliche Unruhen in Simbabwe - Präsident für unabhängige Untersuchung

Harare - Nach gewaltsamen Zusammenstößen mit drei Toten bei Oppositionsprotesten nach den Wahlen am Montag hat Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle gefordert. Wer für Verletzungen oder den Tod von Demonstranten verantwortlich sei, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb Mnangagwa am Donnerstag auf Twitter. In der Hauptstadt Harare herrschte drei Tage nach der Präsidentenwahl eine gespannte Ruhe. Viele Läden blieben geschlossen, Polizei und Militär patrouillierten in den Straßen.

Papst verbannt Todesstrafe aus dem Katechismus

Vatikanstadt - Papst Franziskus verbannt die Todesstrafe aus dem Katechismus. Die Katholische Kirche hat die Todesstrafe damit in ihrer Lehre offiziell ausgeschlossen. In einer am Donnerstag vom Vatikan veröffentlichten Änderung des Katechismus heißt es, die Todesstrafe sei "unzulässig, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt". Außerdem tritt die Kirche offiziell für den entschiedenen Kampf zur weltweiten Abschaffung der Todesstrafe ein.

Israels Luftwaffe tötete sieben Bewaffnete an Syrien-Grenze

Tel Aviv - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben sieben bewaffnete Männer im Grenzgebiet zu Syrien getötet. Armeesprecher Jonathan Conricus sagte am Donnerstag, die Verdächtigen hätten sich am Vorabend gezielt und in Kampfformation in Richtung der israelischen Grenze bewegt. "Es war offensichtlich, dass es sich um Terroristen handelte", betonte Conricus. Der Vorfall habe sich im Grenzgebiet zwischen den israelisch besetzten Golanhöhen, Syrien und Jordanien ereignet.

Drahtzieher der Anschläge in Katalonien 2017 identifiziert

Madrid/Barcelona - Ein Jahr nach den tödlichen Anschlägen in Katalonien haben die Behörden laut einem Zeitungsbericht den Drahtzieher identifiziert. "Der Terrorist wurde ausfindig gemacht, er wechselt regelmäßig das Land", berichtete "El Periodico" am Donnerstag. Der Mann, über den keine Details genannt wurden, "trete weiterhin in Kontakt" mit anderen radikalen Gruppen, zitierte die Zeitung Ermittlungsquellen. Bei den Anschlägen mit einem Lieferwagen und einem Auto in Barcelona und Cambril waren 16 Menschen getötet und 120 verletzt worden.

Aufräumarbeiten nach Unwettern in Tirol auf Hochtouren

Pettneu - Die Aufräumarbeiten nach den Unwettern mit Starkregen und Murenabgängen im Arlberggebiet tags zuvor sind am Donnerstag auf Hochtouren gelaufen. Besonders betroffen waren Pettneu am Arlberg und die Fraktion Schnann. Land und Bund sagten Unterstützung mit Mitteln aus dem Katastrophenfonds zu. Während die Stanzertalstraße (L68) gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, blieb die ÖBB-Arlbergstrecke zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg vorerst gesperrt, voraussichtlich bis Freitagabend.

Wiener Börse im Verlauf klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag in einem schwachen europäischen Umfeld deutlich nachgegeben. Der ATX fiel um 0,8 Prozent auf 3.399 Punkte. Am heimischen Markt rückten in der laufenden Berichtssaison Andritz, AMAG, Valneva und OMV mit ihren präsentierten Halbjahresergebnissen ins Blickfeld der Akteure. Die Andritz-Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursplus von 4,3 Prozent. OMV-Titel gaben hingegen 1,1 Prozent nach. AMAG legten 0,4 Prozent zu und Valneva fielen 2,3 Prozent.

