APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 16.00 Uhr

Eurofighter dürfen ohne Update nur noch bis 2021 fliegen

Wien/Toulouse - Das Bundesheer muss seine Eurofighter Ende 2021 stilllegen. Das ergibt sich laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" aus dem Bericht der Luftraumüberwachungskommission des Bundesheeres. Die Nachrüstung für einen Betrieb über dieses Datum hinaus würde demnach 200 Mio. Euro im Jahr kosten.

Belakowitsch revidiert Aussagen zu AMS-Förderung

Wien - FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch hat am Samstag Aussagen zu den AMS-Förderungen revidiert, die für Verwirrung gesorgt hatten. In der "ZiB2" am Freitag erklärte sie, dass dem Arbeitsmarktservice auch 2019 1,4 Mrd. Euro für Förderungen zur Verfügung stehen werden. Nun sagte sie, dass eine Kürzung um 145 Mio. Euro für 2019 schon beschlossen sei - "unter Berücksichtigung der guten Konjunktur".

Erdogan ordnet Sanktionen gegen zwei US-Minister an

Ankara - Nach den US-Sanktionen gegen türkische Minister ergreift die Türkei entsprechende Gegenmaßnahmen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete am Samstag das Einfrieren möglicher Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei an, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab. Hintergrund des Streits zwischen den beiden NATO-Partnern ist die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei, dessen Freilassung aus dem Hausarrest Washington verlangt.

Niederösterreicher soll beeinträchtigtes Mädchen missbraucht haben

Bruck a.d. Leitha - Schwerer sexueller Missbrauch einer Unmündigen wird einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Mödling vorgeworfen. Der Chauffeur eines Transports für Kinder und Jugendliche mit Behinderung soll sich laut Polizei 20 bis 25 Mal an einem geistig und körperlich schwer beeinträchtigten Mädchen vergangen haben. Die Übergriffe an der nun 15-Jährigen sollen in den Jahren 2016 und 2017 im Mietwagen und in der Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin im Bezirk Bruck an der Leitha stattgefunden haben. Seine Arbeitgeberin gab laut Aussendung zu, den Mann zu den Übergriffen angestiftet zu haben.

In Florida inhaftierter 18-Jähriger - Eltern planen Besuch

Sarasota (Florida) - Die Eltern des am Montag in Sarasota County im US-Bundesstaat Florida festgenommenen 18-jährigen Oberösterreichers wollen ihren Sohn demnächst besuchen. Laut APA-Informationen soll dies in den kommenden drei Wochen erfolgen. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagte ihnen Hilfe bei der Finanzierung zu. Der 18-Jährige ist in Haft, weil er sexuellen Kontakt zu einer 15-Jährigen hatte, was einen Verstoß gegen das Schutzalter bedeutet.

Kilometerlanger Stau vor Karawankentunnel in Kärnten

Wien - Die für das Wochenende angekündigten Staus auf den Nord-Südverbindungen sind am Samstag eingetroffen. Der ÖAMTC meldete Behinderungen von Bayern über Salzburg bis Kärnten. Besonders betroffen war die Tauernautobahn (A10) in südlicher Richtung, wo es bei den Tunnels Blockabfertigung gab. Grund dafür ist die zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg.

Jan Ullrich randalierte auf Til Schweigers Grundstück

Madrid - Der frühere deutsche Radprofi Jan Ullrich ist auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger festgenommen worden. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde er am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" gegen seinen Nachbarn in Gewahrsam genommen. Demnach sollte Ullrich am Samstag einem Richter vorgeführt werden.

Streiks bei Ryanair in Ferienzeit: Schlichter soll helfen

Dublin - Der größte europäische Billigflieger Ryanair und die irischen Piloten wollen mit Hilfe eines Schlichters ihren Tarifkonflikt lösen. Ein entsprechendes Angebot der Airline ohne Vorbedingungen hätten die Vertreter der Piloten akzeptiert, berichtete der irische Sender RTE am Samstag. Die Verhandlungen können dem Bericht zufolge frühestens am 14. August beginnen. An einem geplanten Streik der irischen Piloten am kommenden Freitag soll aber festgehalten werden.

