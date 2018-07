APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Großdemo in München gegen CSU-Kurs und "Rechtsruck"

München - Mehrere Zehntausend Menschen haben am Sonntag in München gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Unter dem Motto "#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst!" wandten sie sich insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der in Bayern allein regierenden CSU. Die Polizei zählte zunächst mehr als 20.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen letztlich von insgesamt 50.000 Demonstranten.

Explosion bei Rückkehr von Vizepräsident in Kabul - Elf Tote

Kabul - Begleitet von Gewalt ist Afghanistans umstrittener Vizepräsident Abdul Rashid Dostum am Sonntag in sein Heimatland zurückgekehrt. Nach seiner Landung auf dem Flughafen in Kabul sprengte sich dort nach Behördenangaben ein Attentäter inmitten der Menge in die Luft, die Dostum erwartete. Mindestens elf Menschen wurden demnach getötet und 14 weitere verletzt, der Vizepräsident blieb unversehrt.

Affäre um Macron-Mitarbeiter: Opposition wittert Vertuschung

Paris - Die französische Opposition wirft der Regierung in der Affäre um einen prügelnden Sicherheitsmitarbeiter von Präsident Emmanuel Macron Vertuschung vor. Der Skandal habe das Niveau von Watergate, sagte Linkspartei-Chef Jean-Luc Melenchon der Zeitung "Le Monde". Während Innenminister Gerard Collomb am Montag im Parlament zu der Angelegenheit angehört werden soll, schweigt Macron weiterhin.

FBI-Dokumente: Trump-Berater hatte Moskau-Kontakte

Washington - In der Debatte um eine mutmaßliche russische Einflussaufnahme auf die US-Präsidentschaftswahl haben US-Medien geheime FBI-Dokumente zu angeblichen Verbindungen eines Wahlkampfberaters von Präsident Trump nach Russland veröffentlicht. In den von der "New York Times" publizierten FBI-Dokumenten von 2016 heißt es, die US-Bundespolizei gehe davon aus, dass Trumps außenpolitischer Berater Carter Page "Ziel der Rekrutierung durch die russische Regierung" gewesen sei.

Feuer in Lettland zerstört große Flächen

Riga - Wald-, Busch- und Torfmoorbrände im Westen von Lettland haben bereits mehr als 800 Hektar Land zerstört. Auf Satellitenbildern war zu erkennen, dass die Feuer bis Sonntag 170 Hektar Wald, 257 Hektar Buschland und knapp 400 Hektar Torfmoor niederbrannten. Meteorologen rechnen auch für die kommenden zwei Wochen mit anhaltender Hitze und dem Ausbleiben von Regen.

Frontalzusammenstoß in OÖ - Eine Tote und drei Verletzte

Ohlsdorf - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) ist Sonntagmittag eine 72-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen, drei weitere Insassen sind teils schwer verletzt worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die drei Verletzten wurden mit dem Notarzthubschrauber bzw. Rettungsfahrzeugen in die umliegenden Spitäler gebracht, berichtete die Polizei Sonntagabend.

Österreicher raubte in Begleitung von Familie Schweizer Taxi

St. Gallen/Wien - Ein Österreicher hat in Begleitung seiner Frau und seiner zehnjährigen Tochter in St. Gallen in der Schweiz ein Taxi geraubt. Dabei schlug der 38-Jährige den Taxler nieder. Auf der Flucht krachte er mit dem Auto in ein abgestelltes Boot und blieb schlussendlich bei einer Garageneinfahrt hängen. Das Paar, das in der Schweiz lebt, wurde festgenommen. Die Tochter erlitt laut Polizei bei dem Crash leichte Verletzungen und musste behandelt werden.

