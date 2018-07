APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Bereits 74 Tote durch Waldbrände in Griechenland

Athen - Verheerende Waldbrände haben in Griechenland mindestens 74 Todesopfer gefordert. Sie starben, weil sich die Brände am späten Montagnachmittag rasend schnell durch den kleinen Badeort Mati etwa 29 Kilometer östlich der Hauptstadt Athen ausbreiteten. Vielen versperrten hohe Flammen und dichte Rauchschwaden den Weg zum Meer. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Femen-Mitgründerin tot in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden

Paris - Oksana Schatschko, eine Mitgründerin der Frauenrechtsgruppe Femen, ist tot in ihrer Pariser Wohnung gefunden worden. Bei der Ukrainerin wurde am Montag ein Abschiedsbrief gefunden, wie Femen-Aktivistinnen mitteilten. Die Gruppe warte nun auf "die offizielle Version der Polizei" zum Tod der 31-Jährigen. Nach Angaben der Gruppe war Schatschko eine von drei Femen-Mitstreiterinnen, die 2011 nach einem barbusigen Protest gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko von Sicherheitskräften entführt und misshandelt worden sein sollen.

Theresa May erklärt Brexit-Verhandlungen zur Chefsache

London - Die britische Premierministerin Theresa May übernimmt die Kontrolle über die Verhandlungen zum Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wie May am Dienstag dem Parlament in London in einer schriftlichen Erklärung mitteilte, werde der neue Brexit-Minister Dominic Raab für sie eine Stellvertreterrolle in den Gesprächen übernehmen. "Ich werde die Verhandlungen mit der Europäischen Union leiten", hieß es in Mays Mitteilung.

Eskalation über dem Golan - Israel schoss syrischen Kampfjet ab

Tel Aviv - Israel hat einen syrischen Kampfjet abgeschossen, der in seinen Luftraum eingedrungen war. Die israelische Armee feuerte am Dienstag nach eigenen Angaben zwei Abwehrraketen auf das Flugzeug des Typs Suchoi. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, einer der beiden Piloten sei ums Leben gekommen. Das Schicksal des zweiten Piloten sei unklar. Nach ihm werde weiter gesucht.

Lega will Kruzifixe in allen öffentlichen Gebäuden Italiens

Rom - Die rechte Lega, zweitstärkste Regierungspartei in Italien, hat am Dienstag im Parlament in Rom einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach Kruzifixe in allen öffentlichen Gebäuden, darunter auch in Bahnhöfen, Flughäfen und Häfen, hängen sollen. Bei Verstößen gegen diese Vorschrift soll eine Geldstrafe von 1.000 Euro verhängt werden, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Kneissl: "Teilen von Ideen" im Hinblick auf EU-Vorsitz 2020

Wien/Zagreb - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Dienstag in Kroatien die Schwerpunkte des österreichischen EU-Vorsitzes erläutert. Im Zentrum der Gespräche mit Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic, Premier Andrej Plenkovic und ihrer Amtskollegin Marija Pejcinovic Buric standen außerdem "grundsätzliche Fragen in der Region Südosteuropa", sagte Kneissl am Nachmittag der APA. Da Kroatien im ersten Halbjahr 2020 erstmals den EU-Ratsvorsitz übernimmt, sei es um das "Teilen von Ideen" im Hinblick auf die Ausgestaltung eines Vorsitzes gegangen.

Elektro-Flugtaxi soll in wenigen Jahren an den Start gehen

München - Das Start-up-Unternehmen Lilium in Weßling bei München will schon in wenigen Jahren ein Elektro-Flugtaxi auf den Markt bringen. Ziel sei es, Menschen für denselben Preis in der Luft zu befördern wie mit einem herkömmlichen Taxi auf der Straße. Firmen-Mitgründer Patrick Nathen sagte am Dienstag auf dem Gründer- und Innovationskongress Daho.am in München, dass das Flugtaxi in den frühen 2020er Jahren am Start sein könne.

Wiener Börse schließt fest

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit fester Tendenz beendet. Der ATX legte 1,51 Prozent auf 3.355,65 Einheiten zu. Auch an Europas Leitbörsen ging es klar bergauf. Unterstützung kam laut Marktteilnehmern von positiv aufgenommenen Quartalsberichten und positiven Vorgaben aus Asien. Kapsch TrafficCom büßten 4,33 Prozent auf 38,70 Euro ein. Der Mautsystemanbieter hat zuvor seinen Ausblick für das Jahr 2018/19 gesenkt.

