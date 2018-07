APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Trump droht im Streit um Einwanderung mit "Shutdown"

San Diego (Kalifornien) - Hundert Tage vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Donald Trump der Opposition im Streit um die Einwanderungspolitik mit einer Stilllegung der Regierungsgeschäfte gedroht. Er wäre zu einem sogenannten Shutdown bereit, wenn die Demokraten nicht den Bau einer Mauer an der Grenze, die Abschaffung der Visa-Lotterie und andere Maßnahmen unterstützten, teilte Trump auf Twitter mit. Das Haushaltsjahr der US-Bundesregierung läuft Ende September aus.

Über 1.400 Flüchtlinge in drei Tagen vor Spanien gerettet

Madrid - Die spanische Seenotrettung hat vor der Südküste des Landes innerhalb von drei Tagen mehr als 1.400 Flüchtlinge auf mehreren Dutzend Booten gerettet. Allein am Freitag seien 888 Migranten im Alboran-Meer und in der Straße von Gibraltar im westlichen Mittelmeer aufgegriffen worden, am Samstag wurden 334 Menschen gerettet, am Sonntag bis zum Nachmittag weitere 200. Letztere sind auf 20 kleinen Schlauchbooten von Nordafrika aus in See gestochen.

Erdogan offenbar im September auf Deutschland-Staatsbesuch

Berlin/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt Medien zufolge im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Stattfinden werde die Reise voraussichtlich Ende September, über ein genaues Datum werde noch verhandelt, berichtete die "Bild"-Zeitung am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin. Ein Regierungssprecher in Berlin wollte die Pläne nicht bestätigen. Ein Vertreter der Regierung in Ankara sagte, ein offizieller Besuch in Deutschland sei wahrscheinlich.

Solidaritätsschiff auf dem Weg nach Gaza von Israel gestoppt

Gaza - Israels Marine hat am Sonntag ein internationales Solidaritätsschiff gestoppt, das auf dem Weg zum blockierten Gazastreifen war. Das erste von insgesamt zwei Schiffen sei von der Marine gestoppt und dazu gezwungen worden, Kurs auf den israelischen Hafen Aschdod zu nehmen, sagte ein Vertreter der "Palästinensischen Komitee gegen die israelische Blockade". Die israelische Armee teilte später mit, das Schiff sei abgefangen worden, weil es die "legale Seeblockade" des Gazastreifens durchbrechen wollte.

Hun Sen kann in Kambodscha weiter regieren: "Riesiger Sieg"

Phnom Penh - In Kambodscha kann Dauer-Ministerpräsident Hun Sen nach einer äußerst umstrittenen Parlamentswahl weiter regieren. Nach Angaben der Wahlkommission gewann die regierende Volkspartei CCP die Wahl am Sonntag klar. Nach ersten inoffiziellen Ergebnissen vom Abend kann sie sogar mit mehr als 80 Prozent rechnen. Man habe schätzungsweise 100 der 125 Sitze im Parlament errungen, sagte ein Parteisprecher. Auch der Sprecher der Wahlkommission sagte: "Die CCP ist der Gewinner."

Impfstoff-Skandal in China - 18 Haftbefehle beantragt

Peking - Im Skandal um minderwertige Impfstoffe in China hat die Polizei Haftbefehle gegen 18 Verdächtige beantragt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, handelte es sich dabei ausschließlich um Mitarbeiter des Unternehmens Changsheng Life Sciences. Es gebe Beweise, dass Changsheng Tollwut-Impfstoffe illegal hergestellt hat. Staatsmedien berichteten zudem, dass das Unternehmen laut Behörden minderwertige Kombi-Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten in Umlauf brachte, die im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Kindern injiziert wurden.

Lenkerin von Mopedauto starb bei Crash mit Reisebus in OÖ

Hartkirchen - In Hartkirchen (Bezirk Eferding) ist am Sonntag ein Mopedauto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Reisebus zusammengestoßen. Nach dem Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die eigene Fahrspur geschleudert und kollidierte mit einem Pkw. Die 59-jährige Lenkerin des Mopedautos wurde im völlig deformierten Wrack eingeklemmt und erlag noch vor der Bergung ihren schweren Verletzungen. Warum die Frau kurz vor Mittag auf die andere Fahrbahnseite geraten war, ist noch unklar.

Zwei Mädchen in Dresden tot in Wohnung ihres Vaters aufgefunden

Dresden - In Dresden sind zwei kleine Mädchen in der Wohnung ihres Vaters tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldete sich am Samstagabend die Mutter der drei und sechs Jahre alten Kinder, weil ihr Ex-Lebenspartner die Töchter nicht wie vereinbart nach der Betreuung wieder zurückbrachte. Die Beamten fanden die Kinder tot in der Wohnung. Der 55-jährige Vater wurde stark alkoholisiert festgenommen. Ihm wird laut aktuellem Ermittlungsstand vorgeworfen, seine beiden Kinder umgebracht zu haben.

