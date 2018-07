APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Israel holte Hunderte Weißhelme und Familien aus Syrien

Amman/Berlin - In einer ungewöhnlichen Rettungsaktion hat Israel mehrere hundert syrische Weißhelme und ihre Familien vor den heranrückenden Regierungstruppen im Süden des Landes in Sicherheit gebracht. Wie Israel und Jordanien am Sonntag mitteilten, wurden rund 800 Mitglieder der syrischen Hilfsorganisation und ihre Angehörigen nach Israel geholt. Später schrieb der jordanische Außenminister Ayman Safadi auf Twitter, dass die Zahl 422 betrage.

Ex-Macron-Mitarbeiter muss in "Demo-Affäre" vor Gericht

Paris - Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron muss sich in der "Demo-Affäre" vor Gericht verantworten. Der 26-jährige Alexandre Benalla wird unter anderem der Gewalttätigkeit und der Amtsanmaßung angeklagt, wie Justizkreise der dpa am Sonntag bestätigten. Benalla wird vorgeworfen, bei einem Polizeieinsatz am 1. Mai gegen einen Demonstranten gewalttätig vorgegangen zu sein. Der Elysee-Palast hat Benalla mittlerweile entlassen.

Großdemo in München gegen CSU-Kurs und "Rechtsruck"

München - Mehrere Zehntausend Menschen haben am Sonntag in München gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Unter dem Motto "#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst!" wandten sie sich insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der in Bayern allein regierenden CSU. Die Polizei zählte zunächst mehr als 20.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen letztlich von insgesamt 50.000 Demonstranten.

Explosion bei Rückkehr von Vizepräsident in Kabul - Elf Tote

Kabul - Begleitet von Gewalt ist Afghanistans umstrittener Vizepräsident Abdul Rashid Dostum am Sonntag nach rund einjährigem Exil in der Türkei in sein Heimatland zurückgekehrt. Nach seiner Landung auf dem Flughafen in Kabul sprengte sich dort nach Behördenangaben ein Attentäter inmitten der Menge in die Luft, die Dostum erwartete. Mindestens elf Menschen wurden demnach getötet und 14 weitere verletzt. Der Vizepräsident blieb unversehrt.

Experten beraten bei Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam

Amsterdam - Rund 18.000 Experten beraten ab Montag auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam über Wege für eine Beendigung der Epidemie bis 2030. Es gebe besorgniserregende Rückschläge bei der Bekämpfung, warnte die Präsidentin der Internationalen Aids-Gesellschaft, Linda Gail-Bekker, vor Beginn des Treffens in Amsterdam. In vielen Ländern vor allem in Osteuropa und Asien nimmt die Zahl der Neuinfektionen aktuell wieder stark zu.

Mann nach Säureattacke auf Kleinkind in Großbritannien festgenommen

London - Nach einer mutmaßlichen Säureattacke auf ein Kleinkind in einem Geschäft in Großbritannien hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Ermittler vom Sonntag wird der 39-jährige Mann verdächtigt, den Dreijährigen im zentralenglischen Worcester im Zentrum des Landes absichtlich mit der Flüssigkeit überschüttet und schwer verletzt zu haben. Die möglichen Motive waren zunächst unklar.

Özil begründete Rücktritt mit Rassismus seitens DFB-Spitze

Berlin - Mesut Özil hat am Sonntag via Twitter seinen Rückzug aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht zuletzt mit Rassismusvorwürfen gegen Präsident Reinhard Grindel begründet. Stunden nach seinem ersten Statement, in dem er seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verteidigte, holte der Weltmeister von 2014 zum Rundumschlag aus.

